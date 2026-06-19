,,Turismul se duce în cap la Alba Iulia”. Cristina Cândea, președinte al Asociației “RYMA”, mesaj tranșant după ce un festival din oraș a fost anulat

Cristina Cândea, președinta Asociației „RYMA”, a publicat pe Facebook un mesaj tranșant despre situația festivalurilor și evenimentelor din Alba Iulia, în contextul în care un festival IT a anunțat recent că nu va mai organiza ediția din acest an.

Mai exact, este vorba despre festivalul digital „difffusion”, care trebuia organizat la Alba Iulia de clusterul IT AI3, și care a fost amânat. Organizatorii au anunțat că decizia a fost luată din cauza unor neînțelegeri cu conducerea Palatului Principilor Transilvaniei.

Cristina Cândea, președinte al Asociației “RYMA”: ,,Mi-e rușine că așa ceva a ajuns să se întâmple într-un oraș care are buget anual de milioane de euro pentru evenimente”

,,Mi-e rușine că așa ceva a ajuns să se întâmple într-un oraș care are buget anual de milioane de euro pentru evenimente. Rezonez întru totul cu organizatorii acestui minunat festival, care adună oameni onorabili și creativi din toate colțurile țării. Azi dimineață am empatizat și mai tare, pentru că mi-am început ziua cu un telefon dat la Hotel Cetate pentru a anula cele 40 de camere rezervate pentru festivalul Stray Lights care ar fi trebuit să se desfășoare la Alba Iulia între 30 iulie-1 august la Spațiile RYMA și ar fi fost primul festival de muzică alternativă din România, programat să se nască și să crească la Alba Iulia… În lipsa susținerii din partea autorităților, organizatorii au ales să mute acest festival la București, unde sponsorul principal a considerat că este mai vizibil.”, a scris aceasta.

Ea a continuat prin a oferi exemplu un alt festival devenit tradițional la Alba Iulia, Dark Bombastic Evening, la care participă sute de iubitori de muzică underground și care se află în acest an la ultima ediție, organizatorii anunțând că este din ce în ce mai greu să susțină festivalul doar din vânzarea de bilete, potrivit lui Cristina Cândea.

,,Organizatorii unui alt festival devenit tradițional la Alba Iulia, Dark Bombastic Evening, care adună anual peste 600 de iubitori de muzică underground tot la Asociatia RYMA (a se citi „600 de turiști din toată lumea pentru 4 zile”) au anunțat că anul acesta organizează ultima ediție, fiindu-le tot mai greu să susțină bugetul festivalului doar din vânzarea de bilete.”, a mai spus aceasta.

,,Turismul se duce în cap la Alba Iulia”

Președintele Asociației “RYMA” a vorbit și despre județele vecine, Cluj și Sibiu, care au numeroase diferite evenimente pentru a atrage turiști, în timp ce în Alba Iulia aspectul acesta ,,se duce în cap”. Cristina Cândea a spus și că ,,rolul noilor autostrăzi a devenit acela de a ocoli cât mai rapid urbea asta lipsită de interes pentru turiști”, referindu-se la Alba Iulia.

,,Turismul se duce în cap la Alba Iulia, cei care au văzut o dată Cetatea (și au fost câteva sute de mii, dacă nu milioane, în cei aproape 15 ani de când e renovată) nu au de ce să mai revină în prezent. Mă uit la vecinii din Sibiu cu al lor festival FITS care cuprinde nu mai putin de 830 de evenimente mai mici sau mai mari și atrage toată crema artiștilor din întreaga țară și la vecinii de la Cluj cu al lor TIFF cu sute de filme si evenimente conexe în 10 zile și îmi dau seama că de fapt rolul noilor autostrăzi a devenit acela de a ocoli cât mai rapid urbea asta lipsită de interes pentru turiști, nicidecum de a aduce pe cineva mai repede în Cetate. Trist,dar adevărat. Așteptăm cu interes o strategie turistică adevărată și un plan de management cultural al municipiului nostru, ambele concepute de niște specialiști dovediți și ambele menite să se concretizeze în evenimente de calitate care să crească atractivitatea Cetății Alba Iulia. Nu mai poți „vinde” doar niște ziduri în 2026, oamenii își doresc experiențe, trăiri reale, noutăți, amintiri frumoase…avem un background excelent, Cetatea e o mare scenă, un mare parc, e tot ce are nevoie Alba Iulia pentru a fi un adevărat pol turistic și o bucurie pentru cetățenii ei! Dar cu ce o umplem, asta nu mai depinde de noi, cetățenii. Pentru asta sunt capete luminate, bugete garantate și idei nelimitate. Dacă se vrea, se poate!”, se mai arată în mesajul publicat de Cristina Cândea, președinte al Asociației “RYMA”.

FOTO: Facebook (Cristina Cândea)

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