Alertă alimentară în magazinele din România: Un CONDIMENT folosit frecvent în bucătărie, contaminat cu insecticid periculos

Pericol pe rafturi: Un CONDIMENT obișnuit… contaminat cu insecticid periculos

Autoritățile române au emis o alertă alimentară după ce un sortiment de cuișoare marca Kamis a fost depistat ca fiind contaminat cu insecticidul interzis clorpirifos. Produsele vizate sunt ambalate în plicuri de 10 grame, cu data de expirare 17.02.2028, și au fost retrase de pe rafturile marilor lanțuri de magazine.

Lotul afectat este 002791365, iar cuișoarele au fost comercializate în magazine precum Mega Image, Profi, Kaufland și Selgros. Consumatorii care le-au cumpărat sunt sfătuiți să nu folosească produsul sub nicio formă și pot returna plicurile în magazine, chiar și fără bon fiscal, primind banii înapoi.

„Această măsură este necesară pentru protejarea sănătății consumatorilor și trebuie respectată întocmai”, au precizat reprezentanții ANSVSA.

De ce este periculos clorpirifosul

Clorpirifosul este un insecticid organofosfat interzis în Uniunea Europeană din 2020, fiind asociat cu efecte toxice grave asupra sistemului nervos și cu riscuri pentru mediu. Substanța este periculoasă prin ingerare, inhalare sau contact direct.

În România, aprobarea pesticidelor pe bază de clorpirifos, clorpirifos-metil și tiacloprid a fost retrasă în 2020, conform legislației europene.

Anterior, aceste substanțe erau folosite pe scară largă pentru combaterea dăunătorilor din culturi agricole precum grâu, orz, ovăz, rapiță și cartofi. Restricțiile au fost introduse pentru a preveni contaminarea alimentelor și a reduce expunerea populației la substanțe toxice.

Recomandările autorităților

ANSVSA le recomandă consumatorilor să verifice etichetele produselor cumpărate, să acorde atenție loturilor și termenelor de valabilitate și să returneze cuișoarele afectate în magazinele menționate, fără obligația bonului fiscal.

„Obiectivul este menținerea siguranței lanțului alimentar și protejarea sănătății populației prin retragerea imediată a produsului contaminat”, au mai transmis autoritățile.

