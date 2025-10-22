Alertă alimentară: Fasole cu cârnați, retrasă din două supermarketuri cunoscute. Riscul la care se expun consumatorii
Alertă alimentară: Fasole cu cârnați, retrasă din două supermarketuri cunoscute. Riscul la care se expun consumatorii care consumă alimentul
Supermarketurile Carrefour și Profi au retras de la comercializare un sortiment de fasole cu cârnați marca Maestro, produs de Caroli Food Group Pitești SRL.
Totul a început atunci când un client a semnalat prezența unui corp străin în produs. Măsura a fost luată preventiv, pentru siguranța consumatorilor, iar magazinele au inițiat și procedura de rechemare de la clienți.
Lotul afectat este unul specific, cu data durabilității minimale 18 noiembrie 2025, iar persoanele care au achiziționat produsul sunt sfătuite să nu-l consume și să-l returneze în magazine pentru restituirea contravalorii, fără a fi necesar bonul fiscal. ANSVSA și retailerii implicati au transmis informațiile oficiale pentru a preveni eventuale probleme de sănătate.
- asole cu cârnați
- 350 de grame
- brand Maestro
- EAN 5941259016532
- Lot 250919, cu data durabilității minimale 18.11.2025.
Clienții care dețin acest produs sunt rugați să nu-l consume și să-l returneze în magazinele Carrefour sau Profi în perioada 17 – 30 octombrie 2025. Restituirea contravalorii se va face fără prezentarea bonului fiscal.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Cutremur cu magnitudinea 4,2 în România: Unde s-a produs seismul
Cutremur cu magnitudinea 4,2 în România Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs, miercuri, 22 octombrie 2025, în judeţul Vrancea. „În ziua de 22 octombrie 2025, la ora 10:23:27 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.2, la adâncimea de 90.0 km. Cutremurul s-a produs […]
România se află în pragul unei crize demografice: Tinerii și adulții cu experiență profesională aleg să emigreze în număr tot mai mare
România se află în pragul unei crize demografice: Tot mai mulți români pleacă, iar revenirea în țară scade drastic În ultimii doi ani, trendul de întoarcere a românilor din diaspora s-a inversat radical: numărul celor care aleg să emigreze definitiv a depășit constant pe cel al celor care se întorc acasă. În 2022, situația era […]
PENSII 2025 | Documentele necesare de oamenii care fac parte din grupa I de muncă. Cum să NU pierzi anii de vechime
Documentele necesare de oamenii care fac parte din grupa I de muncă. Cum să NU pierzi anii de vechime Pentru mulți români care au lucrat înainte de anii 2000 în industrie, construcții sau medii cu expunere la factori de risc, grupa I de muncă reprezintă o parte esențială a carierei profesionale. Această categorie de muncă, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cutremur cu magnitudinea 4,2 în România: Unde s-a produs seismul
Cutremur cu magnitudinea 4,2 în România Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs, miercuri, 22 octombrie 2025, în judeţul Vrancea....
România se află în pragul unei crize demografice: Tinerii și adulții cu experiență profesională aleg să emigreze în număr tot mai mare
România se află în pragul unei crize demografice: Tot mai mulți români pleacă, iar revenirea în țară scade drastic În...
Știrea Zilei
VIDEO | PERCHEZIȚII într-un dosar în care o persoană s-ar fi prezentat în mod FALS ofițer SRI: A recrutat foști combatanți în teatrele de operații și pasionați de arme de foc și i-a trimis în misiuni speciale
PERCHEZIȚII într-un dosar în care o persoană s-ar fi prezentat în mod FALS ofițer SRI: A recrutat foști combatanți în...
VIDEO | Cozi interminabile la moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț: Sunt depuse spre închinare la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia
Cozi impresionante se întind în fața Catedralei Ortodoxe din Alba Iulia. Moaștele Sfântului Dometie cel Milostiv sunt expuse pentru închinare...
Curier Județean
Bărbat de 52 de ani, din Gârda de Sus, scos din trafic pentru conducere sub influența alcoolului pe DN 75: Cât a indicat aparatul etilotest
Bărbat de 52 de ani, din Gârda de Sus, scos din trafic pentru conducere sub influența alcoolului Un bărbat din...
Doi tineri din Daia Română, BĂTUȚI de un bărbat BEAT din Alba Iulia! A fost REȚINUT de polițiști. De la ce a pornit scandalul
Doi tineri din Daia Română, BĂTUȚI de un bărbat BEAT din Alba Iulia! A fost REȚINUT de polițiști Un bărbat...
Politică Administrație
Comunicat de presă PSD Alba: Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică
Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică Partidul Social Democrat a prezentat în cadrul Coaliției...
Clădirea cinematografului din Roșia Montană va fi restaurată. Achiziția pentru executarea lucrărilor, lansată în SEAP
Clădirea cinematografului din Roșia Montană va fi restaurată. Achiziția pentru executarea lucrărilor, lansată în SEAP Primaria Roșia Montană a lansat...
Opinii Comentarii
21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania
21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania Pe 21 octombrie...
21 octombrie – Sfinţii Mărturisitori Ardeleni, care au luptat împotriva impunerii confesiunii greco-catolice
21 octombrie – Sfinţii Mărturisitori Ardeleni, care au luptat împotriva impunerii confesiunii greco-catolice Sfinţii Mărturisitori Ardeleni sunt prăznuiţi pe 21...