Alertă alimentară: Fasole cu cârnați, retrasă din două supermarketuri cunoscute. Riscul la care se expun consumatorii care consumă alimentul

Supermarketurile Carrefour și Profi au retras de la comercializare un sortiment de fasole cu cârnați marca Maestro, produs de Caroli Food Group Pitești SRL.

Totul a început atunci când un client a semnalat prezența unui corp străin în produs. Măsura a fost luată preventiv, pentru siguranța consumatorilor, iar magazinele au inițiat și procedura de rechemare de la clienți.

Lotul afectat este unul specific, cu data durabilității minimale 18 noiembrie 2025, iar persoanele care au achiziționat produsul sunt sfătuite să nu-l consume și să-l returneze în magazine pentru restituirea contravalorii, fără a fi necesar bonul fiscal. ANSVSA și retailerii implicati au transmis informațiile oficiale pentru a preveni eventuale probleme de sănătate.

asole cu cârnați

350 de grame

brand Maestro

EAN 5941259016532

Lot 250919, cu data durabilității minimale 18.11.2025.

Clienții care dețin acest produs sunt rugați să nu-l consume și să-l returneze în magazinele Carrefour sau Profi în perioada 17 – 30 octombrie 2025. Restituirea contravalorii se va face fără prezentarea bonului fiscal.

