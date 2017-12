ALDE și-a impus omul la conducerea industriei de apărare. Marius Ioana este noul director general al Companiei Naționale Romarm S.A.

Marius Ioana (foto) a fost numit recent, în funcția de director general, al C. N. ROMARM SA, companie care lucrează pentru industria de apărare și care are in subordine 15 filiale printre care și fabricile de armament și muniție din Cugir.

Decizia a fost luată de Ministerul Economiei, la propunerea ALDE, ca urmare a încetării mandatului de manager general interimar a lui Gheorghe Stoica, cel care preluase conducerea companiei, în urmă cu trei luni, după demisia din această funcție a generalului de aviație Constantin Croitoru.

Potrivit CV-ului postat pe site-ul ROMARM, Marius Ioana este absolvent al Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației – București.

Are studii în domeniul Management Dezvoltare Afaceri, a fost consilier la Ministerul Apărării Naționale, la ROMARM SA, precum și secretar de stat la Departamentul Management, Restructurare și Privatizare din cadrul industriei de armament.

Constantin PREDESCU