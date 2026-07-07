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7-8 iulie 2026 | Cod Galben de furtuni în Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor

Ioana Oprean

Publicat

acum 40 de minute

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7-8 iulie 2026 | Cod Galben de furtuni în Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor

Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți, 7 iulie 2026, două atenționări meteo Cod Galben de furtuni care vizează și județul Alba.

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ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 7 iulie, ora 23 – 08 iulie, ora 12
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului și vijelii
Zone afectate: Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și jumătatea de nord a Moldovei

În intervalul menționat, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și jumătatea de nord a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului, vijelii (viteze de 50…70 km/h), descărcări electrice și averse (pe arii restrânse 15…25 l/mp).

Notă: Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi și în după-amiaza și seara zilei de marți (7 iulie) local în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și al Munteniei și izolat în rest.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 8 iulie, ora 12 – 8 iulie, ora 23
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii și averse însemnate cantitativ
Zone afectate: conform textului și hărții

Pe parcursul zilei de miercuri (8 iulie) în cea mai mare parte a țării vor fi intensificări ale vântului și vijelii cu viteze 50…70 km/h, iar pe arii restrânse de peste 80 km/h, dar și perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) vor fi cantități de apă de 15…20 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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