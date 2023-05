FOTO, VIDEO: Antrenorul unirist Marcel Rusu, în lacrimi, după victoria cu Metalurgistul Cugir

Ultimul derby “de Alba” din play-off-ul Seriei 9 a fost adjudecat de CSM Unirea Alba Iulia, pe “Cetate”, arenă cu o nouă tabelă de marcaj, electronică, inaugurată cu acest prilej, scor 2-1 (0-1), contra rivalei Metalurgistul Cugir. Un meci în care albaiulienii au reușit să întoarcă rezultatul în actul secund.

“Alb-negrii” bifează astfel a 3-a victorie directă din actuala stagiune, a doua consecutivă, împotriva grupării de sub Drăgana și se pregătesc să celebreze cea mai bună clasare din ultimii 7 ani, respectiv treapta a 3-a a podiumului. Cugirenii sunt în picaj, dezamăgesc pe bandă rulantă în această primăvară cu a 4-a înfrângere consecutivă, departe de precedentele două sezoane când au ajuns la primul baraj de promovare.

*Marcel Rusu, cu ochii în lacrimi la final

„Un duel încărcat din punct de vedere emoțional, era în joc locul 3. Îmi felicit jucătorii pentru efortul depus Am avut putere să revenim de la 0-1 și datorită schimbărilor făcute. Sunt lacrimi de descătușare, pentru că am muncit în an de zile și cred că merităm locul pe podium. Sunt puțin încărcat emoțional pentru că am fost mereu sub presiunea rezultatelor. Mulțumesc suporterilor, conducerii administrative, conducerii primăriei municipiului Alba Iulia, începând de la primarul Gabriel Pleșa. Nu pot să răspund dacă voi continua și sezonul viitor pe banca Unirii. Sunt sub contract până la finalul lunii mai, dar mi-aș dori să am continuitate, indiferent pe ce post”, a spus Marcel Rusu, antrenor care avea lacrimi în în ochi, pe banca de rezervă, după finalul întâlnirii.



*Cugirenii, dezamăgiți de arbitraj!

„Sunt foarte dezamăgit de ce s-a întâmplat în acest meci în privința arbitrajului. Nu înțelegem de ce s-a dictat acel penalty, plus maniera de arbitraj din actul secund. S-au dat lovituri libere care nu au fost, Domșa a fost oprit când a scăpat singur… S-au dictat 5 minute de prelungiri, s-a oprit tabela de marcaj, în privința copiilor de mingi, în final, ce să mai spunem…„, a răbufnit Călin Mureșan, președintele CS Metalurgistul Cugir.

Oapseții au avut avantaj la finele primului mitan (reușită Cocan, 36), dar amfitrionii au înclinat balanța în actul secund, când au întors rezultatul grație golurilor semnate, în doar 7 minute, de Roșu (penalty, unul contestat la final de vizitatori) și Indrei.

Alba Iulia are 3 puncte în față înaintea rundei care trage cortina și a făcut primii pași spre regăsirea drumului spre performanță, anul viitor, când clubul va aniversa un veac, râvnindu-se promovarea în Liga 2!

*0-1, MIN. 36: COCAN finalizează o acțiune de atac cu un șut din 6 metri, la pasa excelentă de la P. Păcurar, profitând de erorile defensivei

*1-1, MIN. 59: ROȘU transformă un penalty, șut în dreapta portarului, scos de Fetița, la un duel cu S. Itu, o decizie care a stârnit nemulțumirea cugirenilor.

*2-1. MIN. 66: INDREI marchează cu un șut în diagonală, la colțul lung, din afara careului, din flancul drept

În jur de 600 de spectatori asistă la întâlnire, una cu puține ocazii în prima jumătate de oră: Roșu (10 – lob prea încet, simgur cu Csapo), respectiv P. Codrea (39) – a respins de pe linia porții. Evenimentul a fost înlocuirea lui P. Codrea (35), care a avut nevoie de intervenția ambulanței

Miza este doar una de consolare, respectiv ocuparea treptei a 3-a a podiumului la final, în condițiile în care ambele formații sunt ieșite din lupta pentru accederea în eșalonul superior.

La ultima reprezentație în fața suporterilor, “alb-negrii” au oportunitatea să bifeze cea mai bună clasare din ultimii 7 ani (a mai fost un locul 7 în 2018) de când au revenit, la cerere, pe a treia scenă.

*Iosif Luca, lovitura de începere

Lovitura de începere va fi dată de antrenorul albaiulian Iosif Luca, antrenor ajuns la vârsta de 89 de ani, respectat pentru modestia sa și dragostea față de „sportul rege”.

De partea cealaltă, cugirenii gustă din paharul dezamăgirii după ce au ratat prezența la barajul de promovare, după doi ani consecutivi în respectiva situație. Metalurgistul vine după 3 insuccese la rând, are doar 4 puncte în play-off și un an dezamăgitor (7 puncte în 10 partide).

Echipe:

CSM Unirea: Raț – P. Codrea (35, Dehelean), Benkirat, E. Codrea, Circov – Mâlnă (64, I. Grozav), C. Cristea – Vl. Domșa (64, Sebaș), Fetița/ cpt, Indrei – Roșu (90+2, Bârdea); rezerve Iovicin, Harangozo, Borza, F. Morar. Antrenor Marcel Rusu.

Metalurgistul: Csapo – Tăban (64, Vitinha), S. Itu. Vlădia, Udrea – Șaucă/ cpt (80, Cîrloanță), Boldea, Bura (64, Tirla), Cocan (64, Selagea) – P. Păcurar, M. Domșa, rezerve Herlea, Androne, L. Itu, Haj, Șuteu. Antrenor Lucian Itu

Arbitri D. Pîrîu (Curtea de Argeș), Cr. Cosmescu, Măd. Prioteasa (ambii Pitești) Observatori L. Szanto (Tg. Mureș) Al. Gherghe (Făgăraș)