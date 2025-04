VIDEO: Albaiulianul Gheorghe Grozav a făcut spectacol: dublă pentru Petrolul Ploiești și MVP-ul întâlnirii cu Gloria Buzău

Albaiulianul Gheorghe Grozav a făcut spectacol: dublă pentru Petrolul Ploiești și MVP-ul întâlnirii cu Gloria Buzău

Gicu Grozav a făcut spectacol pentru „lupii galbeni” în ultima întâlnire disputată de Petrolul Ploiești, 4-0 pe „Ilie Oană” cu „lanterna roșie” Gloria Buzău, fotbalistul din Cetatea Marii Uniri trecându-și în cot o dublă, prima stagională, o pasă decisivă, dar și un penalty ratat!

Primul gol al lui Gicu Grozav a fost unul cum rar se vede, cu un șut dintr-un unghi ce părea imposibil. La finalul jocului, fostul internațional a recunoscut că, de fapt, a vrut să centreze.

Fotbalistul în vârstă de 34 de ani, căpitanul Petrolului Ploiești, este și golgheterul formației prahovene, cu 9 reușite în 35 de apariții în ediția curentă!

Meciul de pe arena „Ilie Oană” a început cum nu se putea mai bine pentru Grozav. Doar de 18 minute a avut nevoie pentru a deschide scorul, cu o execuție superbă, din flancul stâng.

În repriza secundă (minutul 49) a punctat pentru a doua oară, dar ar fi putut face asta mai devreme, dacă ar fi transformat lovitura de la 11 metri. După fluierul final, a vorbit inclusiv despre acea fază, explicând că a încercat să șuteze pe mijlocul porții.

„O partidă specială, mă bucur din suflet că am reușit să luăm cele trei puncte. Deși a părut un meci ușor, știam că o să fie greu. Doar noi puteam să facem meciul ușor, prin atitudine și dăruire. Aveam mare nevoie de aceste trei puncte, trebuie să muncim în continuare, să fim umili și să acumulăm cât mai multe puncte.

(n.r. despre primul gol,) Am vrut să centrez, din fericire pentru mine, el a plecat pe centrare (n.r.: David Lazar, portarul Gloriei), am avut noroc, mi-a sărit puțin, am lovit-o cu exteriorul.

La penalty am vrut să dau pe mijlocul porții, Lazar a lăsat piciorul, m-a păcălit, dar am mai marcat o dată. M-am ambiționat, pentru că mi-a fost ciudă, m-am ofticat puțin”, a declarat Gicu Grozav.

