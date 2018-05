Albaiulianul Daniel Morar (Clubul “Paul Tomița”) a câștigat titlul național la golf, competiție desfășurată la Pianu de Jos

Desfășurată sub egida Federației Române de Golf, a 15-a ediție a Campionatului Național de golf s-a derulat recent pe terenul Clubului “Paul Tomița” din Pianu de Jos, albaiulianul Daniel Morar (Clubul “Paul Tomița”) câștigând titlul național la golf.

Competiția, la care au fost prezenți Cătălin Beciu – președintele interimar al Federației Române de Golf și Ioan Istrate – președintele clubului “Paul Tomița”, a fost dominată de reprezentanții clubului din Alba, ce au cucerit titlurile naționale. Turneul s-a desfășurat pe 18 trasee, într-o singură zi, spre deosebire de anii anteriori, în sistem adițional stroke play – la categoria I și stableford – la celelalte categorii, pe distanțele de 6030 metri domni și 5165 metri doamne, par-ul terenului fiind 72 de lovituri. Condițiile de joc au respectat regulile de golf ale The Royal and Ancient Golf of St. Andrews, cât și regulile locale ale terenului, inclusiv statutul de amator al Federației Române de Golf în privința HCP.

După circa 4-5 ore de la start, Comisia Sportivă (Ștefan Șchiopu) a validat rezultatele: *categoria I (0-12 HCP, stroke play): 1. Daniel Morar (Alba Iulia) – 71 lovituri, campion național, 2. Dinu Pescariu (București) – 76 lovituri, vicecampion național, 3. Viorel Coman (Sebeș) – 76 lovituri;

*categoria a II-a (12,1-24 HCP, stableford): 1. Alin Anghel (Sebeș), 2. Florin Popa (Alba Iulia), 3. Dan Danci (Cluj-Napoca);

*categoria a III-a (24-36 HCP): 1. Sebastian Grecu (Sibiu), 2. Alexandru Burtea (Cluj-Napoca), 3. Octavian Dena (Timișoara);

*ladies: 1. Claudia Popa (Alba Iulia), 2. Luana Bârzescu (Brașov), 3. Laura Stoia (Cluj-Napoca);

*seniori: 1. Gabriel Bârzescu (Brașov);

*probe speciale, Longest drive: Dinu Pescariu (București) – 73 metri; Nearest to the pin: Octavian Dena (Timișoara) – 1,15 metri de cupă. Toți sportivii clasați pe podium au primit diplome și medalii, după care a urmat masa festivă pe terasa clubului.

Dan HENEGAR

loading...