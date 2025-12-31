Albaiulian de 38 de ani, REȚINUT de polițiști după ce a bătut un vârstnic de 73 de ani, pe Calea Moților din municipiu. Este cercetat pentru lovire sau alte violențe

Un albaiulian de 38 de ani a fost reținut de polițiști după ce a bătut un vârstnic de 73 de ani, pe Calea Moților din municipiu. Este cercetat pentru lovire sau alte violențe.

Potrivit IPJ Alba, la data de 30 decembrie 2025, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 38 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru lovire sau alte violențe.

Din cercetări a reieșit că, în dimineața zilei de 29 decembrie 2025, bărbatul de 38 de ani, în timp ce se afla pe strada Calea Moților din municipiu, l-ar fi agresat fizic pe un bărbat, în vârstă de 73 de ani, din Alba Iulia, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu, provocându-i leziuni corporale pentru a căror îngrijire ar fi necesare 3-4 zile de îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.

