Albaiulian de 34 de ani, REȚINUT de polițiști pentru înșelăciune: A încasat peste 68.000 lei pentru confecționarea unor piese de mobilier și livrarea unor electrocasnice, care nu au mai ajuns la clienți

Un albaiulian de 34 de ani a fost reținut de polițiști pentru înșelăciune. A încasat peste 68.000 lei pentru confecționarea unor piese de mobilier și livrarea unor electrocasnice, care nu au mai ajuns la clienți.

Potrivit IPJ Alba, la data de 17 decembrie 2025, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Alba, sub supravegherea și coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, au pus în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară, în județul Alba, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

Din probatoriul administrat a reieșit că, în perioada 2023 – 2025, un bărbat, de 34 de ani, din municipiul Alba Iulia, ar fi indus și menținut în eroare mai multe persoane cărora le-ar fi promis confecționarea unor piese de mobilier și livrarea unor electrocasnice, pentru care ar fi încasat 68.635 de lei, fără ca serviciile să fie prestate și fără ca, ulterior, să restituie persoanelor vătămate sumele încasate.

În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate dispozitive electronice și înscrisuri de interes pentru cauză.

Ieri, 17 decembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Alba au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de bărbatul de 34 de ani.

Cercetările sunt continuate.

