Alba Iulia testează transportul solar urban: Vehiculele echipate cu panourile solare, testate timp de 6-8 luni, în condiții reale, în trei orașe pilot din Europa

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Alba Iulia testează transportul solar urban: Vehiculele echipate cu panourile solare, testate timp de 6-8 luni, în condiții reale, în trei orașe pilot din Europa

Alba Iulia testează transportul solar urban. Vehiculele echipate cu panourile solare vor fi testate timp de 6-8 luni, în condiții reale, în trei orașe pilot din Europa, printre care și municipiul nostru.

Municipiul Alba Iulia este partener în cadrul proiectului Solar Urban e-Mobility Transition (Acronim SUNTRANS), finanțat prin Programul ORIZONT EUROPA, care își propune să transforme modul în care sunt utilizate energiile regenerabile în transportul urban.

Perioada de implementare este1 octombrie 2025 – 30 septembrie 2029, iar buget total al proiectului este de 8.218.020 euro. Buget alocat Municipiului Alba Iulia este de 310.000 euro (100% nerambursabili).

Obiectivul proiectului este integrarea fotovoltaicelor integrate în vehicule (VIPV) și a infrastructurii inteligente de încărcare alimentată cu energie solară în flotele de autobuze electrice și în vehiculele de livrare pentru „ultimul kilometru”.

Vehiculele echipate cu panourile solare vor fi testate timp de 6-8 luni, în condiții reale, în trei orașe pilot din Europa:

-Alba Iulia (România)
-Izmir (Turcia)
-Bilbao (Spania)

În cadrul perioadei de testare, partenerii vor evalua performanța panourilor solare integrate în vehicule în condiții reale și vor optimiza:

-rutele de transport
-strategiile de încărcare solară
-managementul bateriilor
-integrarea în rețeaua electrică

SUNTRANS accelerează mobilitatea urbană cu emisii reduse de carbon, valorificând energia solară direct în flotele orașelor!

