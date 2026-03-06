Alba Iulia testează transportul solar urban: Vehiculele echipate cu panourile solare, testate timp de 6-8 luni, în condiții reale, în trei orașe pilot din Europa
Alba Iulia testează transportul solar urban: Vehiculele echipate cu panourile solare, testate timp de 6-8 luni, în condiții reale, în trei orașe pilot din Europa
Alba Iulia testează transportul solar urban. Vehiculele echipate cu panourile solare vor fi testate timp de 6-8 luni, în condiții reale, în trei orașe pilot din Europa, printre care și municipiul nostru.
Municipiul Alba Iulia este partener în cadrul proiectului Solar Urban e-Mobility Transition (Acronim SUNTRANS), finanțat prin Programul ORIZONT EUROPA, care își propune să transforme modul în care sunt utilizate energiile regenerabile în transportul urban.
Perioada de implementare este1 octombrie 2025 – 30 septembrie 2029, iar buget total al proiectului este de 8.218.020 euro. Buget alocat Municipiului Alba Iulia este de 310.000 euro (100% nerambursabili).
Obiectivul proiectului este integrarea fotovoltaicelor integrate în vehicule (VIPV) și a infrastructurii inteligente de încărcare alimentată cu energie solară în flotele de autobuze electrice și în vehiculele de livrare pentru „ultimul kilometru”.
Vehiculele echipate cu panourile solare vor fi testate timp de 6-8 luni, în condiții reale, în trei orașe pilot din Europa:
-Alba Iulia (România)
-Izmir (Turcia)
-Bilbao (Spania)
În cadrul perioadei de testare, partenerii vor evalua performanța panourilor solare integrate în vehicule în condiții reale și vor optimiza:
-rutele de transport
-strategiile de încărcare solară
-managementul bateriilor
-integrarea în rețeaua electrică
SUNTRANS accelerează mobilitatea urbană cu emisii reduse de carbon, valorificând energia solară direct în flotele orașelor!
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Bărbat din Câmpeni, prins cu peste 27.000 de țigarete ascunse acasă și în mașină: Marfa urma să fie vândută într-un magazin. Este cercetat penal
Bărbat din Câmpeni, prins cu peste 27.000 de țigarete ascunse acasă și în mașină: Marfa urma să fie vândută într-un magazin. Este cercetat penal Un bărbat din orașul Câmpeni este cercetat penal după ce polițiștii și procurorii au descoperit peste 27.000 de țigarete fără marcaj fiscal, pe care acesta le-ar fi deținut în vederea comercializării. […]
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 16.03.2026-22.03.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 09.03.2026-15.03.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 16.03.2026-22.03.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 09.03.2026-15.03.2026 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică. Întreruperile programate pentru intervalul 16.03.2026-22.03.2026 Nr.crt. ADRESA INTERVAL 1. ALMASU MARE, NADASTIA, Strada PRINCIPALA Partial 16/03/2026 09:00 – 16/03/2026 15:00 2. MIRASLAU, […]
Șofer din Cetatea de Baltă, oprit pentru un control de polițiștii din Jidvei: Bărbatul avea o alcoolemie de 0,56 mg/l
Șofer din Cetatea de Baltă, oprit pentru un control de polițiștii din Jidvei: Bărbatul avea o alcoolemie de 0,56 mg/l Un șofer din Cetatea de Baltă este cercetat de polițiștii din Jidvei după ce a fost depistat în timpul unui control cu o alcoolemie de 0,56 mg/l. La data de 5 martie 2026, polițiștii Secției […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
82% dintre români își aleg locul de muncă în funcție de salariu, dar echilibrul viață–muncă îi determină să rămână: Rezultatele unui studiu realizat online
82% dintre români își aleg jobul în funcție de salariu, dar echilibrul viață–muncă îi determină să rămână Salariul rămâne principalul...
Andrei Rațiu a fost ales ,,tricolorul lunii februarie” 2026. Jucătorul originar din Alba a fost votat de suporteri
Andrei Rațiu a fost ales tricolorul lunii februarie. Jucătorul originar din Alba a fost votat de suporteri Fotbalistul originar din...
Știrea Zilei
Femeie din Alba, înșelată de falși reprezentanți ANAF: A rămas fără 300.000 de euro din contul firmei. Cum au acționat
Femeie din Alba, înșelată de falși reprezentanți ANAF: A rămas fără 16 miliarde de lei din contul firmei. Cum au...
VIDEO | PERCHEZIȚII la Câmpeni, la persoane care dețineau ilegal țigarete: Doi bărbați de 60 și 54 de ani, REȚINUȚI. Ce au descoperit polițiștii
VIDEO | PERCHEZIȚII la Câmpeni, la persoane care dețineau ilegal țigarete: Doi bărbați de 60 și 54 de ani, REȚINUȚI....
Curier Județean
Bărbat din Câmpeni, prins cu peste 27.000 de țigarete ascunse acasă și în mașină: Marfa urma să fie vândută într-un magazin. Este cercetat penal
Bărbat din Câmpeni, prins cu peste 27.000 de țigarete ascunse acasă și în mașină: Marfa urma să fie vândută într-un...
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 16.03.2026-22.03.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 09.03.2026-15.03.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 16.03.2026-22.03.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 09.03.2026-15.03.2026 Distribuție...
Politică Administrație
FOTO | Activitatea unei primării din Alba mutată temporar în clădirea unei foste grădinițe: Care este motivul
Activitatea unei primării din Alba mutată temporar în clădirea unei foste grădinițe: Care este motivul În județul Alba activitatea Primăriei...
VIDEO | Două parcuri din Blaj urmează să fie reabilitate complet. Ce dotări vor avea: ,,Cel puțin încă 20 de ani să nu mai intervenim”
Două parcuri din Blaj urmează să fie reabilitate complet. Ce dotări vor avea: ,,Cel puțin încă 20 de ani să...
Opinii Comentarii
5 martie 1920: S-a născut, la Sebeș, Radu Stanca, poet, dramaturg, regizor, mentor si membru marcant al Cercului Literar de la Sibiu
5 martie 1920: S-a născut, la Sebeș, Radu Stanca, poet, dramaturg, regizor, mentor si membru marcant al Cercului Literar de...
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru Astăzi se...