Alba Iulia și Sebeș, orașe-fanion într-un proiect de creștere a capacităților de planificare integrată a energiei, climei și spațiului

Agenția Locală a Energiei Alba (ALEA), în calitate de partener în consorțiul european al proiectului LIFE IN-PLAN, a organizat, miercuri, 11 martie 2026, conferința națională de diseminare a rezultatelor proiectului.

Evenimentul a reunit peste 30 de participanți din rândul autorităților locale și centrale, care au analizat succesul implementării metodologiei IN-PLAN în România și au discutat despre continuarea acestui model de succes pentru o guvernanță locală integrată.

Proiectul IN-PLAN, cofinanțat de Uniunea Europeană, a avut ca obiectiv central creșterea capacităților autorităților locale în dezvoltarea și implementarea unei planificări integrate a energiei, climei și spațiului.

În România, ALEA a jucat un rol esențial în coordonarea acestui efort, colaborând direct cu departamentele de urbanism și arhitecții-șefi pentru a reduce decalajul dintre strategiile energetice (precum PAEDC) și planurile urbanistice generale (PUG).

Orașe Fanion și Pilot: Rezultate Concrete

Implementarea în România s-a realizat prin implicarea a două categorii de localități:

• Orașe Fanion: Alba Iulia, Cluj-Napoca și Sebeș au participat la co-crearea procedurii IN PLAN, concentrându-se pe elaborarea caietelor de sarcini pentru noile PUG-uri, asigurând astfel includerea criteriilor de sustenabilitate încă de la început.

• Orașe Pilot: Abrud, Oradea, Târgu Mureș, Tulcea și Râmnicu Vâlcea au beneficiat de mentorat specific pe teme tehnice, precum zonele cu emisii scăzute sau eficiența energetică.

Prin utilizarea Procedurii IN-PLAN orașele participante au obținut beneficii administrative/tehnice importante:

• Consolidarea Capacității: Instruirea personalului cheie (arhitecți-șefi, manageri de proiect) în aplicarea planificării integrate.

• Colaborare Interdepartamentală: creșterea capacitații de colaborare interdepartamentală la nivelul administrațiilor publice locale din orașele implicate.

• Eficiență: Reducerea duplicării eforturilor prin utilizarea unor baze analitice comune pentru energie și urbanism.

• Corelarea deciziilor de planificare cu bugetele locale și regionale.

Calea de Urmat: Coaliția Națională IN-PLAN

Conferința a subliniat necesitatea instituționalizării acestei metodologii în contextul aplicării noului Cod Urbanistic în România. Participanții au agreat că succesul proiectului trebuie continuat prin intermediul Grupului de Coaliție Națională, o structură de lobby și suport menită să promoveze avantajele planificării integrate și să lege finanțările viitoare de calitatea acestor planuri.

„IN-PLAN a demonstrat că neutralitatea climatică nu se obține doar prin strategii, ci prin decizii teritoriale corecte și aplicabile juridic”, au concluzionat experții prezenți.

