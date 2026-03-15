Alba Iulia și Sebeș, orașe-fanion într-un proiect de creștere a capacităților de planificare integrată a energiei, climei și spațiului
Agenția Locală a Energiei Alba (ALEA), în calitate de partener în consorțiul european al proiectului LIFE IN-PLAN, a organizat, miercuri, 11 martie 2026, conferința națională de diseminare a rezultatelor proiectului.
Evenimentul a reunit peste 30 de participanți din rândul autorităților locale și centrale, care au analizat succesul implementării metodologiei IN-PLAN în România și au discutat despre continuarea acestui model de succes pentru o guvernanță locală integrată.
Proiectul IN-PLAN, cofinanțat de Uniunea Europeană, a avut ca obiectiv central creșterea capacităților autorităților locale în dezvoltarea și implementarea unei planificări integrate a energiei, climei și spațiului.
În România, ALEA a jucat un rol esențial în coordonarea acestui efort, colaborând direct cu departamentele de urbanism și arhitecții-șefi pentru a reduce decalajul dintre strategiile energetice (precum PAEDC) și planurile urbanistice generale (PUG).
Orașe Fanion și Pilot: Rezultate Concrete
Implementarea în România s-a realizat prin implicarea a două categorii de localități:
• Orașe Fanion: Alba Iulia, Cluj-Napoca și Sebeș au participat la co-crearea procedurii IN PLAN, concentrându-se pe elaborarea caietelor de sarcini pentru noile PUG-uri, asigurând astfel includerea criteriilor de sustenabilitate încă de la început.
• Orașe Pilot: Abrud, Oradea, Târgu Mureș, Tulcea și Râmnicu Vâlcea au beneficiat de mentorat specific pe teme tehnice, precum zonele cu emisii scăzute sau eficiența energetică.
Prin utilizarea Procedurii IN-PLAN orașele participante au obținut beneficii administrative/tehnice importante:
• Consolidarea Capacității: Instruirea personalului cheie (arhitecți-șefi, manageri de proiect) în aplicarea planificării integrate.
• Colaborare Interdepartamentală: creșterea capacitații de colaborare interdepartamentală la nivelul administrațiilor publice locale din orașele implicate.
• Eficiență: Reducerea duplicării eforturilor prin utilizarea unor baze analitice comune pentru energie și urbanism.
• Corelarea deciziilor de planificare cu bugetele locale și regionale.
Calea de Urmat: Coaliția Națională IN-PLAN
Conferința a subliniat necesitatea instituționalizării acestei metodologii în contextul aplicării noului Cod Urbanistic în România. Participanții au agreat că succesul proiectului trebuie continuat prin intermediul Grupului de Coaliție Națională, o structură de lobby și suport menită să promoveze avantajele planificării integrate și să lege finanțările viitoare de calitatea acestor planuri.
„IN-PLAN a demonstrat că neutralitatea climatică nu se obține doar prin strategii, ci prin decizii teritoriale corecte și aplicabile juridic”, au concluzionat experții prezenți.
Știri recente din categoria Actualitate
Trei minivacanțe în primăvara lui 2026: Câte zile libere vor avea românii în următoarele trei luni
Trei minivacanțe în primăvara lui 2026: Câte zile libere vor avea românii în următoarele trei luni Primăvara lui 2026 aduce mai multe minivacanțe pentru români. În următoarele trei luni – aprilie, mai și iunie – atât angajații, cât și elevii vor avea, în fiecare lună, zile libere datorită sărbătorilor legale și vacanțelor prevăzute în calendar. […]
Proceduri simplificate pentru avizarea investițiilor în România. Ilie Bolojan: „Vom sprijini astfel economia, se va reduce birocrația și vor scădea costurile de conformare”
Proceduri simplificate pentru avizarea investițiilor în România. Ilie Bolojan: „Vom sprijini astfel economia, se va reduce birocrația și vor scădea costurile de conformare” Guvernul a adoptat o ordonanță care simplifică procedurile pentru avizarea investițiilor. „Vom sprijini astfel economia, se va reduce birocrația și vor scădea costurile de conformare. De săptămâna viitoare ordonanța va intra în […]
SCĂDERE vertiginoasă a producției industriale în România: Ce activități sunt în topul declinului
SCĂDERE vertiginoasă a producției industriale în România: Ce activități sunt în topul declinului Producția industrială a înregistrat o scădere de 3,9% în prima lună a acestui an, comparativ cu ianuarie 2025, ca serie brută, arată datele publicate, vineri, 13 martie 2026 de Institutul Național de Statistică (INS). Potrivit datelor oficiale, în ianuarie 2026, au fost […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Alba Iulia și Sebeș, orașe-fanion într-un proiect de creștere a capacităților de planificare integrată a energiei, climei și spațiului
Alba Iulia și Sebeș, orașe-fanion într-un proiect de creștere a capacităților de planificare integrată a energiei, climei și spațiului Agenția...
Trei minivacanțe în primăvara lui 2026: Câte zile libere vor avea românii în următoarele trei luni
Trei minivacanțe în primăvara lui 2026: Câte zile libere vor avea românii în următoarele trei luni Primăvara lui 2026 aduce...
Știrea Zilei
VIDEO | Meșteșug, tradiție și pasiune în Apuseni: Un tânăr de 24 de ani dă viață lemnului și cioplește în el valorile și simbolurile naționale
Meșteșug, tradiție și pasiune în Apuseni: Un tânăr de 24 de ani dă viață lemnului și cioplește în el valorile...
FOTO | Șapte incendii de vegetație uscată în Alba în mai puțin de două zile. Două persoane sancționate contravențional. ISU Alba: „STOP arderilor de vegetație uscată!”
Șapte incendii de vegetație uscată în Alba în mai puțin de două zile. Două persoane sancționate contravențional În ultimele 2...
Curier Județean
FOTO | Hub de ecoturism lansat într-o comună de munte din Alba: Promovează experiențe autentice în natură și turism responsabil în zona Munții Trascău-Muntele Mare
Hub de ecoturism lansat într-o comună de munte din Alba: Promovează experiențe autentice în natură și turism responsabil în zona...
„Ocna Mureș Verde”: Noi pași pentru implementarea proiectului de regenerare urbană în valoare de peste 3 milioane de euro din orașul salin din Alba
„Ocna Mureș Verde”: Noi pași pentru implementarea proiectului de regenerare urbană în valoare de peste 3 milioane de euro din...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: CJ Alba stă pe un purcoi de bani (33 mil. euro), dar lasă de izbeliște drumul spre Munții Șureanu
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: CJ Alba stă pe un purcoi de bani (33 mil. euro), dar lasă de izbeliște...
13 incendii de vegetație uscată în Alba, o persoană cu arsuri grave și o amendă de 5.000 lei, în primele zile ale lunii martie 2026: Măsuri la nivel județean în contextul creșterii numărului incendiilor de vegetație și fond forestier
13 incendii de vegetație uscată în Alba, o persoană cu arsuri grave și o amendă de 5.000 lei, în primele...
Opinii Comentarii
15 Martie – Ziua mondială a drepturilor consumatorilor
15 Martie – Ziua mondială a drepturilor consumatorilor Ziua mondială a drepturilor consumatorilor este marcată anual la 15 martie. Această...
14 martie| Ziua în care s-au născut scriitorul Alexandru Paleologu, actorul Iurie Darie și chirurgul pediatru Alexandru Pesamosca, care a salvat mii de copii: „Nu vile, să repari un copil înseamnă fericire“
14 martie| Ziua în care s-au născut scriitorul Alexandru Paleologu, actorul Iurie Darie și chirurgul pediatru Alexandru Pesamosca, care a...