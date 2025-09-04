Alba Iulia, mai sigură în trafic. Primar: „Modernizarea infrastructurii și măsurile poliției au redus semnificativ accidentele rutiere”
Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a vorbit despre rezultatele proiectelor de mobilitate urbană și colaborarea cu Poliția Rutieră, arătând că acestea au contribuit la îmbunătățirea siguranței în trafic și la reducerea numărului de accidente în oraș.
„Proiectele de mobilitate urbană implementate de Primăria Municipiului Alba Iulia, coroborate cu activitatea zilnică a Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, au dus la creșterea siguranței în traficul din municipiu. Evaluarea realizată arată, fără echivoc, că în Alba Iulia a crescut semnificativ siguranța participanților la trafic, fie ei conducători auto, bicicliști sau pietoni.
Astfel, în primul semestru din 2025, comparativ cu perioada similară a anului trecut, numărul accidentelor grave a scăzut cu peste 60% (de la 8 la 3), iar cel al persoanelor grav rănite cu peste 75% (de la 9 la 2). În aceeași perioadă de referință, accidentele ușoare de circulație au înregistrat o scădere de peste 20% (de la 31 la 24), scăzând cu peste 30% numărul persoanelor rănite ușor (de la 38 la 26), potrivit primarului municipiului Alba Iulia.
Cu peste 40.000 de autovehicule, Alba Iulia este un oraș aglomerat din punct de vedere rutier. Modernizarea infrastructurii și activitatea poliției rutiere au dus într-adevăr la creșterea semnificativă a nivelului de siguranță al participanților la trafic, dar cu toate acestea rămâne decisivă atitudinea precaută și preventivă a fiecăruia dintre noi, fie că suntem conducători auto, bicicliști sau pietoni.
Sistemul inteligent de management al traficului va contribui și el la îmbunătățirea modului în care se circulă în Alba Iulia și la creșterea siguranței, pe măsură ce va fi calibrat și optimizat în perioada următoare”, a afirmat primarul Gabriel Pleșa.
