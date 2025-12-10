Alba Iulia „Capitala Tineretului din România 2026” | A fost semnat actul de naștere al programului. Gabriel Pleșa: ,,Tinerii nu mai sunt tratați ca spectatori

Primarul Gabriel Pleșa a oficializat astăzi, la Palatul Principilor, actul constitutiv al programului Capitala Tineretului din România 2026, marcând trecerea la un sistem inedit de co-management administrativ prin care tinerii devin parteneri egali cu autoritățile în luarea deciziilor publice.

Demersul vine ca un răspuns strategic la fenomenul migrației, în contextul în care Alba Iulia a pierdut peste 8% din populația tânără în ultimul deceniu, și se bazează pe o strategie validată de sute de tineri și experți în cadrul etapelor de consultare, potrivit edilului din Alba Iulia.

Mesajul publicat de primarul Gabriel Pleșa după ce actul de naștere al programului „Capitala Tineretului din România 2026” a fost semnat

,,Astăzi, la Palatul Principilor Transilvaniei, am semnat, alături de reprezentanții societății civile, actul de naștere al programului Capitala Tineretului din România 2026. Nu a fost doar o festivitate simbolică, ci a marcat instituționalizarea unui mecanism de co-management în care tinerii nu mai sunt tratați ca spectatori ai vieții comunitare, ci ca parteneri egali la masa deciziilor publice.

Într-o Românie în care migrația tinerilor spre marile centre universitare sau spre vest rămâne o provocare critică, Alba Iulia alege un model administrativ curajos și necesar. În ultimii zece ani, statisticile arată că peste 8% dintre tinerii din zona municipiului au părăsit orașul, în căutarea unor oportunități mai atractive. Prin viziunea anului 2026, ne-am propus să inversăm această direcție, construind pentru tineri atât rădăcini, cât și aripi: motive reale de a rămâne, de a reveni, de a crea și de a inova acasă.

Evenimentul de astăzi încununează un amplu proces de pregătire, derulat în trei etape strategice esențiale: consultare, cristalizare și validare, marcând trecerea de la simple intenții la o strategie coerentă și susținută: Consultare: Am pornit de la nevoi reale, nu presupuse. Peste 300 de tineri au fost implicați în sesiuni de co-design, hackatoane, ateliere și laboratoare de idei, conturând viziunea comună asupra rolului Alba Iuliei în 2026. Mobilizare de expertiză: Alături de ei, peste 80 de lucrători de tineret și experți naționali au contribuit la arhitectura programului, asigurând o abordare profesionistă, scalabilă și sustenabilă. Unirea forțelor: Faza de „cristalizare” a adus o premieră locală – constituirea unei Coaliții unice a organizațiilor neguvernamentale, unite printr-un Memorandum comun, care permite un front unit al ecosistemului civic local. Semnarea acordului de astăzi activează și Grupul de Guvernanță Locală, un organism mixt, format din Coaliția Alba Iulia 2026 și Municipiul Alba Iulia, care va monitoriza implementarea programului și va garanta transparența, continuitatea și coerența tuturor proceselor dedicate tinerilor.

Prin acest pas, Alba Iulia transmite un mesaj clar: viitorul orașului se construiește împreună cu tinerii, nu în absența lor. Anul 2026 nu va fi doar o etichetă câștigată, ci începutul unei noi paradigme administrative în care tinerii sunt recunoscuți ca parteneri de dezvoltare, iar orașul devine un spațiu care îi ascultă, îi susține și îi motivează să își creeze propriul viitor aici, acasă”, se arată într-un mesaj publicat de Gabriel Pleșa.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI