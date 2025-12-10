Alba Iulia „Capitala Tineretului din România 2026” | A fost semnat actul de naștere al programului. Gabriel Pleșa: ,,Tinerii nu mai sunt tratați ca spectatori
Alba Iulia „Capitala Tineretului din România 2026” | A fost semnat actul de naștere al programului. Gabriel Pleșa: ,,Tinerii nu mai sunt tratați ca spectatori
Primarul Gabriel Pleșa a oficializat astăzi, la Palatul Principilor, actul constitutiv al programului Capitala Tineretului din România 2026, marcând trecerea la un sistem inedit de co-management administrativ prin care tinerii devin parteneri egali cu autoritățile în luarea deciziilor publice.
Demersul vine ca un răspuns strategic la fenomenul migrației, în contextul în care Alba Iulia a pierdut peste 8% din populația tânără în ultimul deceniu, și se bazează pe o strategie validată de sute de tineri și experți în cadrul etapelor de consultare, potrivit edilului din Alba Iulia.
Mesajul publicat de primarul Gabriel Pleșa după ce actul de naștere al programului „Capitala Tineretului din România 2026” a fost semnat
,,Astăzi, la Palatul Principilor Transilvaniei, am semnat, alături de reprezentanții societății civile, actul de naștere al programului Capitala Tineretului din România 2026. Nu a fost doar o festivitate simbolică, ci a marcat instituționalizarea unui mecanism de co-management în care tinerii nu mai sunt tratați ca spectatori ai vieții comunitare, ci ca parteneri egali la masa deciziilor publice.
Într-o Românie în care migrația tinerilor spre marile centre universitare sau spre vest rămâne o provocare critică, Alba Iulia alege un model administrativ curajos și necesar. În ultimii zece ani, statisticile arată că peste 8% dintre tinerii din zona municipiului au părăsit orașul, în căutarea unor oportunități mai atractive. Prin viziunea anului 2026, ne-am propus să inversăm această direcție, construind pentru tineri atât rădăcini, cât și aripi: motive reale de a rămâne, de a reveni, de a crea și de a inova acasă.
Citește și: Municipiul Alba Iulia lansează oficial programul „Capitala Tineretului din România 2026”: un nou model de co-guvernanță cu tinerii
Evenimentul de astăzi încununează un amplu proces de pregătire, derulat în trei etape strategice esențiale: consultare, cristalizare și validare, marcând trecerea de la simple intenții la o strategie coerentă și susținută: Consultare: Am pornit de la nevoi reale, nu presupuse. Peste 300 de tineri au fost implicați în sesiuni de co-design, hackatoane, ateliere și laboratoare de idei, conturând viziunea comună asupra rolului Alba Iuliei în 2026. Mobilizare de expertiză: Alături de ei, peste 80 de lucrători de tineret și experți naționali au contribuit la arhitectura programului, asigurând o abordare profesionistă, scalabilă și sustenabilă. Unirea forțelor: Faza de „cristalizare” a adus o premieră locală – constituirea unei Coaliții unice a organizațiilor neguvernamentale, unite printr-un Memorandum comun, care permite un front unit al ecosistemului civic local. Semnarea acordului de astăzi activează și Grupul de Guvernanță Locală, un organism mixt, format din Coaliția Alba Iulia 2026 și Municipiul Alba Iulia, care va monitoriza implementarea programului și va garanta transparența, continuitatea și coerența tuturor proceselor dedicate tinerilor.
Prin acest pas, Alba Iulia transmite un mesaj clar: viitorul orașului se construiește împreună cu tinerii, nu în absența lor. Anul 2026 nu va fi doar o etichetă câștigată, ci începutul unei noi paradigme administrative în care tinerii sunt recunoscuți ca parteneri de dezvoltare, iar orașul devine un spațiu care îi ascultă, îi susține și îi motivează să își creeze propriul viitor aici, acasă”, se arată într-un mesaj publicat de Gabriel Pleșa.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit la intersecția dintre strada Vasile Alecsandri și Petru Maior
VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit pe strada Vasile Alecsandri cu Petru Maior Un accident rutier a avut loc astăzi, miercuri, 10 decembrie, în Alba Iulia, pe strada Vasile Alecsandri cu Petru Maior. Din primele informații, în evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme, fiind vorba cel mai probabil despre […]
FOTO | ACCIDENT rutier pe Calea Moților: Două autoturisme implicate. Traficul este îngreunat
ACCIDENT rutier pe Calea Moților: Două autoturisme implicate. Traficul este îngreunat Un accident rutier a avut loc astăzi, 10 decembrie, pe Calea Moților din Alba Iulia. Traficul este îngreunat în urma evenimentului rutier. Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este îngreunat pe Calea Moților, la intersecție cu Bulevardul Horea, din cauza unui eveniment rutier, în care […]
Bărbat din Săliștea, prins BĂUT la volan, pe DJ 705 E: Ce alcoolemie avea
Bărbat din Săliștea, prins BĂUT la volan, pe DJ 705 E: Ce alcoolemie avea Un bărbat, de 39 de ani, din Săliștea, a fost depistat la volan, de oamenii legii, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,69 mg/litru alcool. Citește și: SCANDAL pe […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Curtea Constituțională a amânat decizia pe pensiile speciale ale magistraților. Când au stabilit următoarea dată
Curtea Constituțională a amânat decizia pe pensiile speciale ale magistraților. Când au stabilit următoarea dată Hotărârea privind legea Guvernului Bolojan...
Concedieri în trei oraşe mari din România: O companie din domeniul auto disponibilizează peste 600 de angajați
Concedieri în trei oraşe mari din România: O companie din domeniul auto disponibilizează peste 600 de angajați Zeci de mii...
Știrea Zilei
Primul caz de trichineloză din Alba, depistat la un porc mistreț vânat pe Fondul de Vânătoare 17 Aiud: Carnea infestată a fost neutralizată
Primul caz de trichineloză din Alba, depistat la un porc mistreț vânat pe Fondul de Vânătoare 17 Aiud: Carnea infestată...
VIDEO | Un tânăr Moș Crăciun le cântă trecătorilor din Alba Iulia la nai. Muzica lui înseninează chiar și cea mai rece zi de decembrie
Un tânăr Moș Crăciun le cântă trecătorilor din Alba Iulia la nai. Muzica lui înseninează chiar și cea mai rece...
Curier Județean
Alba Iulia „Capitala Tineretului din România 2026” | A fost semnat actul de naștere al programului. Gabriel Pleșa: ,,Tinerii nu mai sunt tratați ca spectatori
Alba Iulia „Capitala Tineretului din România 2026” | A fost semnat actul de naștere al programului. Gabriel Pleșa: ,,Tinerii nu...
VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit la intersecția dintre strada Vasile Alecsandri și Petru Maior
VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit pe strada Vasile Alecsandri cu Petru Maior Un accident...
Politică Administrație
FOTO | Continuă proiectul de modernizare al Școlii din Sântimbru: Au fost montate panourile fotovoltaice
Continuă proiectul de modernizare al Școlii din Sântimbru: Au fost montate panourile fotovoltaice La Sântimbru continuă modernizarea școlii, în urmă...
Municipiul Alba Iulia lansează oficial programul „Capitala Tineretului din România 2026”: un nou model de co-guvernanță cu tinerii
Municipiul Alba Iulia lansează oficial programul „Capitala Tineretului din România 2026”: un nou model de co-guvernanță cu tinerii Într-un context...
Opinii Comentarii
10 decembrie: Ziua internațională a drepturilor omului
10 decembrie: Ziua internațională a drepturilor omului Ziua internațională a drepturilor omului este marcată în întreaga lume la 10 decembrie....
7 decembrie: Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile. Primul zbor comercial a avut loc la 1 ianuarie 1914
7 decembrie: Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile. Primul zbor comercial a avut loc la 1 ianuarie 1914 Aviaţia civilă a...