Alba în topul județelor cu cel mai mare număr de ȘOMERI în luna iunie 2024: Peste 350 de persoane fără loc de muncă, înregistrate în Alba Iulia

30 august – 1 septembrie 2024 | Carolina Mall marchează 1 an de la deschidere: Concert The Motans și Bibi, parc de distracții, ateliere și spectacole pentru copii. PROGRAM Între 30 august și 1 septembrie, Carolina Mall sărbătorește 1 an de la deschidere cu 3 zile de evenimente cu acces liber, cu invitați speciali și […]