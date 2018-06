Alba Fest® 2018 – Spectacole incendiare animate de flăcări la scenă, confetti, baloane de fum și efecte pirotehnice

La început de vară, Alba Iulia este destinaţia perfectă pentru câteva zile de distracţie garantată. Cel mai aşteptat eveniment al anului la Alba Iulia face istorie într-o nouă ediţie. Artiştii cu hit-uri devenite peste noapte „number one” la toate radiourile şi în toate topurile, cei mai văzuţi şi apreciaţi la toate emisiunile TV din România, vin din nou în Transilvania, la Alba Fest® – The very Best of The Best.

Alba Fest® este unul dintre cele mai importante evenimente organizate anual, la Alba Iulia, în Cetatea Alba Carolina. Văzând invitațiile lansate de autorități, este de așteptat ca cea mai mare cetate din România să se transforme, din nou, într-o scenă uriașă pe care vor urca superlativele absolute ale momentului în lumea muzicală.

Pe lângă show-urile incendiare, Primăria a achiziționat și servicii de organizare a efectelor speciale pentru prezentarea spectacolelor muzicale în cadrul Alba Fest®. Atmosfera va fi animată de flăcări la scenă, aruncătoare de CO2, confetti, baloane de fum și efecte pirotehnice.

Bugetul festivalului anul acesta se ridică la 700.000 de lei, respectiv circa 150.000 de euro.

Alba Fest® 2018 se va desfășura în zilele de 8, 9 şi 10 iunie, fiind singurul eveniment în care oraşul are mai puţini locuitori decât spectatori: 50 000 de oameni, în trei zile de show total. Cei care vor alege să petreacă în perioada 8-10 iunie în ”Cealaltă Capitală” vor avea parte de zile memorabile cu super concertele pregătite la ceas de seară.

INNA, Andra, Smiley, Carla’s Dreams, Paraziţii, B.U.G. Mafia şi Antonia sunt cap de afiş la cel mai aşteptat eveniment al acestei veri. Cei mai buni dintre cei buni, un spectacol 100% românesc îi aşteaptă pe albaiulieni chiar la ei în oraş.

