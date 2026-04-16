Alarmant! 70% dintre medicii rezidenți de sănătate publică din România iau în calcul plecarea din țară

70% dintre medicii rezidenți din România iau în calcul plecarea din țară, în lipsa unor oportunități profesionale clare, arată studiul național „Traseul în carieră al medicilor de sănătate publică și management din România de la rezidențiat la angajare”.

Deși 97,6% dintre rezidenți se declară mulțumiți de pregătirea profesională, studiul evidențiază probleme structurale majore: lipsa locurilor de muncă (43%), incertitudinea pozițiilor din sănătatea publică pentru profesioniștii SPM, birocrația și influența politică în procesul decizional.

Totodată, cercetarea conturează profilul unei noi generații de medici care aleg conștient specializarea în sănătate publică și management sanitar. 58,8% preferă un mediu non-clinic, fiind interesați de promovarea sănătății (53%), prevenție (46%) și management sanitar (36%).

Dintre rezidenți, 16,5% intenționează să plece din țară, 53,6% dau ca posibilă plecarea în funcție de oportunități, 31% vor să rămână în România.

Conform datelor Colegiului Medicilor din România, în septembrie 2025, când a fost demarat studiul, existau 199 de medici specializați în Sănătate Publică și Management cu Aviz de Liberă Practică. La nivelul lunii aprilie 2026, la Colegiul Medicilor din România sunt înregistrați un număr de 213 medici specialiști și primari de sănătate publică și management cu aviz de liberă practică și un număr de aproximativ 270 de medici rezidenți în pregătire în specialitatea de sănătate publică și management.

Președintele Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, a declarat că rezultatele studiului evidențiază o realitate care nu poate fi ignorată: dezvoltarea sistemului de sănătate depinde în mod direct de modul în care este formată și valorificată resursa umană.

„Sistemul de sănătate din România are nevoie reală de medici specializați în sănătate publică și management sanitar, în special în zona spitalelor și a prevenției. Colegiul Medicilor din România susține ferm debirocratizarea și depolitizarea acestor domenii și promovarea accesului acestor specialiști în pozițiile în care expertiza lor poate contribui direct la dezvoltarea și eficientizarea sistemului de sănătate”, a afirmat Cătălina Poiană.

Ea a spus că prin proiectul național EXCELL-MED se lucrează la modernizarea curriculei medicale, pentru a alinia pregătirea acestor medici la realitățile actuale: utilizarea datelor, sănătatea digitală, managementul serviciilor și dezvoltarea de politici bazate pe dovezi.

Studiul a fost realizat de Disciplina de Sănătate Publică și Management a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” (UMFCD), în colaborare cu Asociația Română de Sănătate Publică și Management Sanitar (ARSPMS) și cadrele universitare de la Disciplinele de Sănătate Publică și Management ale Universităților și Facultăților de Medicină din București, Timișoara, Cluj, Iași, Târgu Mureș, Constanța, Craiova, Sibiu, Brașov, Oradea și Galați, cu sprijinul Colegiului Medicilor din România.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

