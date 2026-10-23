Cum va fi vremea în România până în 23 noiembrie 2026: Când va fi cel mai rece. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Cum va fi vremea în România până în 23 noiembrie 2026: Când va fi cel mai rece. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Temperaturile vor coborî ușor sub valorile normale pentru începutul și mijlocul lunii noiembrie 2026 în România, în timp ce precipitațiile se vor încadra, în general, în limitele obișnuite pentru această perioadă. Potrivit estimărilor meteorologice realizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF), sfârșitul lunii octombrie 2026 va aduce temperaturi apropiate de cele normale, dar și un deficit de precipitații în anumite regiuni ale țării.
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*Săptămâna 26 octombrie – 2 noiembrie 2026
Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.
Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile intracarpatice, în special în zona Carpaților Occidentali și în nordul Carpaților Orientali. În restul țării, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.
*Săptămâna 2–9 noiembrie 2026
Temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.
Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.
*Săptămâna 9–16 noiembrie 2026
Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.
Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în toate regiunile țării.
*Săptămâna 16–23 noiembrie 2026
Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.
Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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