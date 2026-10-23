Concurs la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: Este disponibil un post de medic specialist în medicina de laborator, pe perioadă nedeterminată
Concurs la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: Este disponibil un post de medic specialist în medicina de laborator, pe perioadă nedeterminată
Concurs pentru ocuparea unui post de medic specialist la spitalul din Alba Iulia.
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr.166/2023, pentru ocuparea urmatoarelor posturi:
– 1 post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea medicina de laborator cu normă întreagă, în cadrul Laboratorului de analize medicale – perioadă nedeterminată.
Relații suplimentare privind condițiile, actele necesare și bibligrafia se obțin de pe site-ul www.spitalalba.ro sau la sediul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, B-dul Revoluției nr. 23, Alba Iulia, jud. Alba, Serviciul resurse umane și relații cu publicul, tel. 0258.820.825, int. 146.
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