Ajutorul de înmormântare 2025: Cum se acordă sprijinul financiar de 8.620 de lei. Cine poate beneficia și în cât timp se efectuează plata acestuia
Cum se acordă ajutorul de înmormântare de 8.620 de lei: Cine poate beneficia
În cazul unui deces, statul român oferă un sprijin financiar pentru a ajuta familia să acopere cheltuielile funerare. Pentru anul 2025, cuantumul ajutorului de înmormântare este de 8.620 de lei, iar cererea se poate depune în termen de trei ani de la data decesului. Beneficiarii, procedura de solicitare și modul de plată sunt reglementate prin Legea nr. 10/2025 privind bugetul asigurărilor sociale de stat.
Citește și: FOTO | ACCIDENT MORTAL: O femeie și-a pierdut viața după impactul violent dintre un autotren și o căruță
Cine poate primi ajutorul de înmormântare
Potrivit avocatului Adrian Cuculis, principalii beneficiari ai sumei de 8.620 de lei sunt asigurații și pensionarii. Totodată, firmele care organizează servicii funerare pot încasa banii, dacă familia optează să le încredințeze întreaga procedură:
„Atenție! În momentul în care aveți un asemenea eveniment nefericit în familiile voastre trebuie să știți că acele firme care organizează funerariile unei persoane pot obține 8.620 de lei sau, pur și simplu, puteți să îi luați dumneavoastră și să îi organizați cum considerați. Să plătiți parțial sau dacă vă mai rămân bani pentru pomană sau pentru orice altceva”, a explicat avocatul.
Rudele apropiate ale persoanei decedate care nu sunt asigurate, cum ar fi copiii sau alți membri ai familiei, pot primi doar jumătate din sumă, adică 4.310 lei:
„Practic înjumătățim cei 8.620 de lei, ne dă cuantumul sumei pe care o poate obține o rudă a familiei asiguratului în caz de deces”, a precizat Adrian Cuculis.
Unde și cum se depune cererea
Cererea se depune la Casa de Pensii, imediat după obținerea certificatului de deces de la Serviciul de Stare Civilă, document care atestă decesul și servește ca bază pentru acordarea ajutorului. Dacă familia dorește ca firma care organizează înmormântarea să încaseze suma și să gestioneze întreaga procedură, este necesară întocmirea unei procuri notariale:
„Atenție! Dacă vreți ca firma respectivă să organizeze absolut tot și să încaseze suma de bani trebuie să îi faceți în mod obligatoriu procură notarială, pentru că altfel nu va putea să încaseze ajutorul de înmormântare”, a mai spus avocatul.
În cât timp se face plata
După depunerea cererii și a documentelor necesare, Casa de Pensii verifică solicitarea și aprobă plata ajutorului. Procesul poate dura câteva săptămâni, în funcție de volumul de cereri și de corectitudinea documentelor depuse.
Astfel, statul asigură un sprijin punctual pentru acoperirea cheltuielilor funerare, însă responsabilitatea administrativă și financiară revine celor care solicită ajutorul, fie rudele, fie firmele autorizate care preiau organizarea înmormântării.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
În weekend se trece la ora de iarnă în 2025. Ceasurile se dau în urmă cu o oră, iar ora 04:00 va deveni ora 03:00
În weekend trecem la ora de iarnă în 2025. Ceasurile se dau în urmă cu o oră, iar ora 04:00 va deveni ora 03:00 Românii trec la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică, 25 octombrie spre duminică, 26 octombrie 2025. Ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, astfel că ora 04:00 […]
Economistul Radu Georgescu, despre cheltuielile statului care au crescut cu 30%: „Guvernul ne-a înfrânt! Guvernul ne-a dat o bâtă în cap, dar și-a dat și lui”
Economistul Radu Georgescu, despre cheltuielile statului care au crescut cu 30%: „Guvernul ne-a înfrânt! Guvernul ne-a dat o bâtă în cap, dar și-a dat și lui” Economistul Radu Georgescu a lansat, marți, un mesaj dur pe Facebook la adresa Guvernului, spunând că măsurile economice luate în această vară s-au întors chiar împotriva statului. „Guvernul ne-a […]
Buton de panică pentru pacienți, în fiecare salon de spital: Legea privind reforma sănătății, promulgată de Nicușor Dan
Legea privind reforma sănătății, promulgată de Nicușor Dan. Președintele României a anunțat schimbările care urmează Mai multe decrete au fost semnate de către Nicușor Dan, astăzi, 22 octombrie. Printre acestea se numără și cel privind promulgarea legii privind reforma în domeniul sănătății. Citește și: Adio tratamente după ureche! Reforma sanitară pune știința înaintea intuiției și […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ajutorul de înmormântare 2025: Cum se acordă sprijinul financiar de 8.620 de lei. Cine poate beneficia și în cât timp se efectuează plata acestuia
Cum se acordă ajutorul de înmormântare de 8.620 de lei: Cine poate beneficia În cazul unui deces, statul român oferă...
În weekend se trece la ora de iarnă în 2025. Ceasurile se dau în urmă cu o oră, iar ora 04:00 va deveni ora 03:00
În weekend trecem la ora de iarnă în 2025. Ceasurile se dau în urmă cu o oră, iar ora 04:00...
Știrea Zilei
Autobuzele de pe traseele din Alba Iulia vor circula și mai RAR: Consiliul Local urmează să aprobe actualizarea frecvenței de succedare a curselor
Autobuzele de pe trasele din Alba Iulia vor circula și mai rar Consiliul Local Alba Iulia urmează aprobe, în ședința...
ALERTĂ privind scurgeri de gaz, la un bloc din Aiud: Intervin pompierii
ALERTĂ privind scurgeri de gaz, la un bloc din Aiud: Intervin pompierii Pompierii militari din cadrul Secției Aiud au fost...
Curier Județean
Număr de studenți înmatriculați în creștere la Universitatea din Alba Iulia în anul academic 2025-2026: Performanță notabilă, în condițiile scăderii numărului de absolvenți de liceu
Număr de studenți înmatriculați în creștere la Universitatea din Alba Iulia în anul academic 2025-2026 Universitatea „1 Decembrie 1918” din...
VIDEO | Lucrările din Teiuș merg înainte, chiar și fără finanțare: Primarul promite drumuri practicabile până la reluarea programului „Anghel Saligny”
Lucrările din Teiuș merg înainte, chiar și fără finanțare: Primarul promite drumuri practicabile până la reluarea programului „Anghel Saligny” Lucrările...
Politică Administrație
FOTO | Peste 1,1 milioane de lei alocați pentru ca localnicii din Cut să nu mai fie nevoiți să circule pe carosabil pe Drumul Județean 106M
Peste 1,1 milioane de lei alocați pentru ca localnicii din Cut să nu mai fie nevoiți să circule pe carosabil...
Comunicat de presă PSD Alba: Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică
Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică Partidul Social Democrat a prezentat în cadrul Coaliției...
Opinii Comentarii
23 octombrie: Sfântul Apostol Iacob, rudenia Domnului, primul episcop al Ierusalimului/ Sfântul Macarie Romanul
23 octombrie: Sfântul Apostol Iacob, rudenia Domnului, primul episcop al Ierusalimului/ Sfântul Macarie Romanul Sfântul Apostol Iacob, rudenia Domnului, primul...
21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania
21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania Pe 21 octombrie...