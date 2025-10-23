Ajutorul de înmormântare 2025: Cum se acordă sprijinul financiar de 8.620 de lei. Cine poate beneficia și în cât timp se efectuează plata acestuia

Cum se acordă ajutorul de înmormântare de 8.620 de lei: Cine poate beneficia

În cazul unui deces, statul român oferă un sprijin financiar pentru a ajuta familia să acopere cheltuielile funerare. Pentru anul 2025, cuantumul ajutorului de înmormântare este de 8.620 de lei, iar cererea se poate depune în termen de trei ani de la data decesului. Beneficiarii, procedura de solicitare și modul de plată sunt reglementate prin Legea nr. 10/2025 privind bugetul asigurărilor sociale de stat.

Cine poate primi ajutorul de înmormântare

Potrivit avocatului Adrian Cuculis, principalii beneficiari ai sumei de 8.620 de lei sunt asigurații și pensionarii. Totodată, firmele care organizează servicii funerare pot încasa banii, dacă familia optează să le încredințeze întreaga procedură:

„Atenție! În momentul în care aveți un asemenea eveniment nefericit în familiile voastre trebuie să știți că acele firme care organizează funerariile unei persoane pot obține 8.620 de lei sau, pur și simplu, puteți să îi luați dumneavoastră și să îi organizați cum considerați. Să plătiți parțial sau dacă vă mai rămân bani pentru pomană sau pentru orice altceva”, a explicat avocatul.

Rudele apropiate ale persoanei decedate care nu sunt asigurate, cum ar fi copiii sau alți membri ai familiei, pot primi doar jumătate din sumă, adică 4.310 lei:

„Practic înjumătățim cei 8.620 de lei, ne dă cuantumul sumei pe care o poate obține o rudă a familiei asiguratului în caz de deces”, a precizat Adrian Cuculis.

Unde și cum se depune cererea

Cererea se depune la Casa de Pensii, imediat după obținerea certificatului de deces de la Serviciul de Stare Civilă, document care atestă decesul și servește ca bază pentru acordarea ajutorului. Dacă familia dorește ca firma care organizează înmormântarea să încaseze suma și să gestioneze întreaga procedură, este necesară întocmirea unei procuri notariale:

„Atenție! Dacă vreți ca firma respectivă să organizeze absolut tot și să încaseze suma de bani trebuie să îi faceți în mod obligatoriu procură notarială, pentru că altfel nu va putea să încaseze ajutorul de înmormântare”, a mai spus avocatul.

În cât timp se face plata

După depunerea cererii și a documentelor necesare, Casa de Pensii verifică solicitarea și aprobă plata ajutorului. Procesul poate dura câteva săptămâni, în funcție de volumul de cereri și de corectitudinea documentelor depuse.

Astfel, statul asigură un sprijin punctual pentru acoperirea cheltuielilor funerare, însă responsabilitatea administrativă și financiară revine celor care solicită ajutorul, fie rudele, fie firmele autorizate care preiau organizarea înmormântării.

