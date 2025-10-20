FOTO | ACCIDENT MORTAL: O femeie și-a pierdut viața după impactul violent dintre un autotren și o căruță

ACCIDENT MORTAL: O femeie și-a pierdut viața după impactul violent dintre un autotren și o căruță

Pompierii mureșeni au fost solicitați să intervină, luni, 20 octombrie 2025, în jurul orei 18.00, în localitatea Cerghid, în urma producerii unui accident rutier între un autotren și un atelaj (căruță).

În atelaj se aflau două persoane.

Una dintre acestea, o femeie, prezenta leziuni incompatibile cu viața, fiind declarat decedat de către medicul prezent la fata locului.

Cealaltă persoană, un bărbat, este conștientă și cooperantă, primind îngrijiri medicale la fața locului din partea echipajului SMURD.

La fața locului au acționat un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă și o ambulanță SMURD de prim ajutor.

foto: ISU Mureș

