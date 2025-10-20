FOTO | ACCIDENT MORTAL: O femeie și-a pierdut viața după impactul violent dintre un autotren și o căruță
ACCIDENT MORTAL: O femeie și-a pierdut viața după impactul violent dintre un autotren și o căruță
Pompierii mureșeni au fost solicitați să intervină, luni, 20 octombrie 2025, în jurul orei 18.00, în localitatea Cerghid, în urma producerii unui accident rutier între un autotren și un atelaj (căruță).
Citește și: FOTO | Accident MORTAL pe DJ 151D, între două autoturisme și o motocicletă: Două persoane și-au pierdut viața
În atelaj se aflau două persoane.
Una dintre acestea, o femeie, prezenta leziuni incompatibile cu viața, fiind declarat decedat de către medicul prezent la fata locului.
Cealaltă persoană, un bărbat, este conștientă și cooperantă, primind îngrijiri medicale la fața locului din partea echipajului SMURD.
La fața locului au acționat un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă și o ambulanță SMURD de prim ajutor.
foto: ISU Mureș
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Oana Frenț, tânără balerină din Câmpeni, încântătoare pe scena festivalului de balet 2025 de la Sibiu: „Talentul Oanei este vizibil în fiecare mișcare, în fiecare piruetă executată cu precizie și emoție”
Oana Frenț, tânără balerină din Câmpeni, încântătoare pe scena festivalului de balet 2025 de la Sibiu Oana Frenț, tânără balerină din Câmpeni, a avut o prestație încântătoare pe scena „Sibiu Dance Competition” 2025. Citește și: FOTO | S-a născut o stea în Apuseni! Oana Frenț, reprezentanție magistrală ca prim balerină în rolul Clarei din Spărgătorul de […]
VIDEO | Moaștele Cinstitului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, așezate spre închinare la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia
Moaștele Cinstitului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, așezate spre închinare la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia În perioada 20-22 octombrie 2025, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia, sunt așezate spre închinare moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, cu prilejul sărbătorii Sfinților Mărturisitori Ardeleni. Cinstit cu multă evlavie încă din perioada […]
VIDEO | Ștafeta Invictus 2025 a ajuns la Alba Iulia: Întâmpinarea oficială a echipei și predarea ștafetei, la Statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul
Ștafeta Invictus 2025 a ajuns la Alba Iulia: Întâmpinarea oficială a echipei și predarea ștafetei, la Statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul Luni, 20 octombrie 2025, ștafeta INVICTUS a ajuns la Alba Iulia de la Sibiu. Întâmpinarea echipei și înmânarea ștafetei au avut loc, în jurul orei 16.30, în zona statuii ecvestre a lui Mihai […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
George Simion, după ce reforma pensiilor speciale a fost respinsă de CCR: „DEMISIA – Un gest onorabil din partea domnului Bolojan”
George Simion, după ce reforma pensiilor speciale a fost respinsă de CCR: „DEMISIA – Un gest onorabil din partea domnului...
Circulația pe Transfăgărășan și Transalpina, închisă temporar! Sectoarele afectate: Piscu Negru – Bâlea Cascadă și Rânca – Curpat. MOTIVUL
Circulația pe Transfăgărășan și Transalpina, închise temporar! Sectoarele afectate: Piscu Negru – Bâlea Cascadă și Rânca – Curpat. Care este...
Știrea Zilei
FOTO | Oana Frenț, tânără balerină din Câmpeni, încântătoare pe scena festivalului de balet 2025 de la Sibiu: „Talentul Oanei este vizibil în fiecare mișcare, în fiecare piruetă executată cu precizie și emoție”
Oana Frenț, tânără balerină din Câmpeni, încântătoare pe scena festivalului de balet 2025 de la Sibiu Oana Frenț, tânără balerină...
FOTO | ACCIDENT MORTAL: O femeie și-a pierdut viața după impactul violent dintre un autotren și o căruță
ACCIDENT MORTAL: O femeie și-a pierdut viața după impactul violent dintre un autotren și o căruță Pompierii mureșeni au fost...
Curier Județean
Peste 2 milioane de euro pentru lucrări de reparații la masca de etanșare a Barajului Oașa: O nouă licitație
Lucrări de reparații la masca de etanșare a Barajului Oașa: Peste 2 milioane de euro alocați pentru proiect. O nouă...
DSVSA Alba: Controale în ferme de păsări și animale. Inspectorii au verificat și centrul de colectare a bovinelor destinate exportului
DSVSA Alba: Controale în ferme de păsări și animale. Inspectorii au verificat și centrul de colectare a bovinelor destinate exportului...
Politică Administrație
Mircea Hava a frecat menta pe bani mulți în Parlamentul European: Aflat la al doilea mandat, a luat cuvântul în plen doar de 5 ori, potrivit datelor oficiale ale legislativului comunitar
Mircea Hava a frecat menta în Parlamentul European: Aflat la al doilea mandat, a luat cuvântul în plen doar de...
Peste 10 companii se luptă pentru a câștiga contractul de supervizare a lucrărilor a trei gări din județul Alba: Aiud, Teiuș și Războieni
Peste 10 companii se luptă pentru a câștiga contractul de supervizare a lucrărilor a trei gări: Aiud, Teiuș și Războieni...
Opinii Comentarii
În 20 octombrie, Biserica Ortodoxă îl pomeneşte pe Sfântul Mare Mucenic Artemie
În 20 octombrie, Biserica Ortodoxă îl pomeneşte pe Sfântul Mare Mucenic Artemie Sfântul Mucenic Artemie, pomenit de Biserica Ortodoxă pe...
20 octombrie: Ziua Internațională a Osteoporozei. Ce este și cum poate fi prevenită
20 octombrie: Ziua Internațională a Osteoporozei. Ce este și cum poate fi prevenită În data de 20 octombrie este marcată...