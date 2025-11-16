Ajutoare pentru pensionarii cu venituri mici 2025: A doua tranșă de 400 de lei, virată înainte de Crăciun. Condiţii pentru ajutorul de la stat

Sărbătorile de iarnă vin, și în acest an, cu o veste bună pentru o parte dintre pensionarii din România. Cei cu venituri mici vor primi un ajutor financiar de 400 de lei, sumă care va fi virată odată cu pensia din luna decembrie 2025, potrivit anunțului făcut de ministrul Muncii, Petre Florin Manole.

Ajutorul pentru pensionari, virat în luna decembrie

Oficialul a confirmat că această tranșă reprezintă ultima parte din mecanismul de sprijin de 800 de lei aprobat la începutul anului 2025. Prima jumătate a sumei a fost deja achitată, iar restul de 400 de lei urmează să ajungă la beneficiari chiar înainte de Crăciun.

„Avem acest mecanism 800 de lei, stabilit la începutul anului, din care au mai rămas de plătit pensionarilor 400 de lei în decembrie. Pensionarilor (cu venituri n.r.) sub 2.574 lei cred că era pragul. Ei bine, acești bani există, vor fi dați odată cu pensia, în luna decembrie. Un astfel de mecanism, util parțial în 2025, ar trebui gândit și pentru 2026”, a explicat ministrul social-democrat.

Ajutorul se adresează, așadar, pensionarilor cu venituri lunare sub 2.574 de lei, prag stabilit pentru a sprijini persoanele care resimt cel mai puternic creșterea prețurilor la utilități și alimente. Banii vor fi virați automat, fără ca beneficiarii să depună vreo cerere suplimentară.

Totodată, Petre Florin Manole a precizat că intenționează să propună premierului o nouă schemă de sprijin pentru anul 2026, destinată tot pensionarilor cu indemnizații mici. Potrivit acestuia, este firesc ca statul să acorde prioritate categoriilor vulnerabile, în special în contextul economic dificil actual.

„Adevărul este că e normal ca ministrul Muncii să fie preocupat în primul rând de pensionarii cu cele mai mici venituri și preocuparea noastră față de pensionarii speciali este de a avea venituri mai reduse și mai echitabile în contextul ăsta social”, a adăugat ministrul.

”Discuția despre salariul minim este prioritară”

Întrebat despre planurile privind pensiile din 2026, Petre Florin Manole a subliniat că discuțiile nu au fost încă purtate, deoarece prioritară în această perioadă este stabilirea salariului minim pe economie pentru anul următor.

„Discuția cu premierul despre anul viitor încă nu a avut loc, pentru că anul acesta încă nu este închis și discuția despre salariul minim este prioritară. Este importantă decizia aceea, este importantă și are influență și pe cât va colecta statul în plus, dacă o să creștem salariul minim în plus, inclusiv la asigurările sociale de acolo de unde plătim într-o bună măsură pensiile românilor”, a spus Petre Florin Manole la Antena 3 CNN.

Conform datelor Institutului Național de Statistică, România are în prezent aproximativ 4,8 milioane de pensionari. Cele mai mici pensii medii se regăsesc în Botoșani (2.228 lei), Vrancea (2.265 lei) și Giurgiu (2.281 lei), în timp ce cele mai mari se înregistrează în București (3.549 lei), Hunedoara (3.505 lei) și Brașov (3.325 lei).

Deși indexarea pensiilor a fost amânată, Guvernul promite că va continua să ofere ajutoare punctuale celor mai vulnerabili. În plus, din 1 august 2025, pensionarii cu venituri mai mari de 3.000 de lei contribuie și la sistemul de sănătate, printr-un impozit de 10% aplicat sumei care depășește acest prag.

