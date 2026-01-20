Ajutoare pentru pensionari, luate în calcul pentru 2026

Ajutoare financiare pentru pensionari, luate în calcul pentru 2026

Ministerul Muncii analizează posibilitatea acordării unor noi forme de sprijin financiar pentru pensionarii cu venituri mici și în anul 2026. Ministrul Muncii a anunțat că intenționează să propună în cadrul coaliției de guvernare continuarea acestor măsuri, subliniind că protejarea persoanelor vulnerabile rămâne o prioritate.

Potrivit declarațiilor sale, discuțiile se află într-o fază preliminară, iar orice decizie va depinde de resursele bugetare disponibile și de acordul partenerilor guvernamentali. Oficialul a explicat că există deja variante tehnice conturate, care vor fi analizate în funcție de impactul financiar asupra bugetului de stat.

Ministrul a precizat că are în vedere două opțiuni principale pentru acordarea ajutoarelor, ambele bazate pe modele aplicate în anii anteriori. Scopul acestora este de a sprijini pensionarii cu venituri reduse, prin acordarea unor sume suplimentare, fie în tranșe egale, fie diferențiate în funcție de nivelul pensiei.

Decizia finală va fi luată după consultări cu premierul și cu Ministerul Finanțelor, în cadrul negocierilor privind bugetul pentru anul 2026.

Diferențele dintre cele două variante de ajutor pentru pensionari:

Varianta 1 – Model similar cu cel din anul precedent (prag unic)

În această variantă, ajutorul financiar ar urma să fie acordat în două tranșe egale pe parcursul anului. Se aplică un singur prag de venit, iar toți pensionarii care se încadrează ar primi aceeași sumă, indiferent de nivelul pensiei. Impactul bugetar estimat este de aproximativ 2 miliarde de lei. Principalul avantaj este faptul că mecanismul este simplu de aplicat, însă dezavantajul constă în lipsa diferențierii între pensionarii cu venituri foarte mici și cei aflați aproape de pragul maxim de eligibilitate.

Varianta 2 – Model diferențiat, pe praguri de venit

Această variantă presupune împărțirea pensionarilor în trei categorii, în funcție de nivelul pensiei. Fiecărui prag de venit i-ar corespunde un cuantum diferit al ajutorului, iar pensionarii cu cele mai mici venituri ar beneficia de sume mai mari. Avantajul principal este caracterul mai echitabil al sprijinului, direcționat prioritar către cei mai vulnerabili. Dezavantajul este complexitatea administrativă mai ridicată.

Simulare orientativă a ajutoarelor pentru pensionari:

Varianta 1 – Prag unic

Presupunând un prag de pensie de până la 2.000 lei, fiecare pensionar eligibil ar putea primi un ajutor total de 1.000 lei pe an, acordat în două tranșe de câte 500 lei.

Exemplu:

Un pensionar cu pensie de 1.200 lei ar primi 500 lei în prima tranșă și 500 lei în a doua tranșă.

Un pensionar cu pensie de 1.950 lei ar primi exact aceeași sumă, deși venitul său este mai mare.

Varianta 2 – Trei praguri de venit

Prag 1: pensii de până la 1.200 lei – ajutor total de 1.200 lei pe an

Prag 2: pensii între 1.201 și 1.800 lei – ajutor total de 800 lei pe an

Prag 3: pensii între 1.801 și 2.200 lei – ajutor total de 400 lei pe an

Exemple:

Un pensionar cu pensie de 1.000 lei ar primi 1.200 lei pe an.

Un pensionar cu pensie de 1.600 lei ar primi 800 lei pe an.

Un pensionar cu pensie de 2.100 lei ar primi 400 lei pe an.

Această a doua variantă oferă un sprijin mai consistent celor cu pensii mici, dar necesită un sistem mai detaliat de calcul și verificare.

