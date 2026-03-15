Ajutoare pentru pensionari 2026: Când se vor acorda banii pentru pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei și ce sume vor primi

Ioana Oprean

acum 4 ore

Pensionarii din sistemul public şi pensionarii militari cu venituri de cel mult 3.000 de lei lunar vor primi și în 2026 ajutoare financiare de la guvern pentru asigurarea unui venit minim de subzistenţă.

Prin această măsură Guvernul „încurajează solidaritatea cu cei mai vulnerabili”, după cum se arată într-un proiect de OUG consultat de Economica.net.

Pensionarii vor primi aceşti bani în două tranşe egale, în aprilie decembrie 2026.

Concret, Guvernul intenționează să să acorde:

*ajutor în cuantum total de 1.000 lei (jumătate din această sumă va fi plătită în aprilie, iar cealaltă jumătate – în decembrie) pensionarilor ale căror venituri lunare sunt de cel mult 1.500 lei;

*ajutor în valoare totală de 800 lei pensionarilor ale căror venituri lunare sunt cuprinse între 1.501 lei şi 2.000 lei inclusiv;

*ajutor în cuantum total de 600 lei pensionarilor ale căror venituri lunare sunt cuprinse între 2.001 lei şi 3.000 lei

Proiectul de OUG se referă la veniturile din pensii acordate în sistemul public de pensii, în sistemul pensiilor militare de stat, cuvenite în luna aprilie 2026, respectiv în decembrie 2026.

Sunt vizaţi de proiectul de OUG şi pensionarii care au venituri din indemnizaţia socială pentru pensionari, acordată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

FOTO | AMENZI de aproape 8 milioane de lei aplicate de inspectorii ANPC în urma controalelor la operatori din domeniul alimentar

acum 36 de minute

15 martie 2026

AMENZI de aproape 8 milioane de lei aplicate de inspectorii ANPC în urma controalelor la operatori din domeniul alimentar Aproape 8 milioane de lei este valoarea amenzilor aplicate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor în urma controalelor efectuate în perioada 9-13 martie 2026 la peste 1.600 de operatori din domeniul alimentar. În urma controalelor au […]

Salariul mediu, în scădere în prima lună din 2026 faţă de cel din decembrie 2025: Unde au fost cele mai semnificative scăderi

acum o oră

15 martie 2026

Salariul mediu, în scădere în prima lună din 2026 faţă de cel din decembrie 2025: Unde au fost cele mai semnificative scăderi INS a transmis vineri, 13 martie 2026, că, în luna ianuarie 2026, câştigul salarial mediu brut a fost 9.220 lei, cu 648 lei mai mic decât cel înregistrat în luna decembrie 2025, iar […]

Taxe 2026 pentru românii care au două sau mai multe locuințe: Există taxe suplimentare dacă locuința este închiriată? Cât ajunge impozitul la stat

acum 2 ore

15 martie 2026

Taxe 2026 pentru românii care au două sau mai multe locuințe: Există taxe suplimentare dacă locuința este închiriată? Cât ajunge impozitul la stat Din ce în ce mai mulți români dețin două sau mai multe locuințe, fie pentru investiții, fie pentru a avea o casă de vacanță sau pentru a o închiria. În 2026, proprietarii […]

