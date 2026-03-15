Ajutoare pentru pensionari 2026: Când se vor acorda banii pentru pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei și ce sume vor primi

Pensionarii din sistemul public şi pensionarii militari cu venituri de cel mult 3.000 de lei lunar vor primi și în 2026 ajutoare financiare de la guvern pentru asigurarea unui venit minim de subzistenţă.

Prin această măsură Guvernul „încurajează solidaritatea cu cei mai vulnerabili”, după cum se arată într-un proiect de OUG consultat de Economica.net.

Pensionarii vor primi aceşti bani în două tranşe egale, în aprilie decembrie 2026.

Concret, Guvernul intenționează să să acorde:

*ajutor în cuantum total de 1.000 lei (jumătate din această sumă va fi plătită în aprilie, iar cealaltă jumătate – în decembrie) pensionarilor ale căror venituri lunare sunt de cel mult 1.500 lei;

*ajutor în valoare totală de 800 lei pensionarilor ale căror venituri lunare sunt cuprinse între 1.501 lei şi 2.000 lei inclusiv;

*ajutor în cuantum total de 600 lei pensionarilor ale căror venituri lunare sunt cuprinse între 2.001 lei şi 3.000 lei

Proiectul de OUG se referă la veniturile din pensii acordate în sistemul public de pensii, în sistemul pensiilor militare de stat, cuvenite în luna aprilie 2026, respectiv în decembrie 2026.

Sunt vizaţi de proiectul de OUG şi pensionarii care au venituri din indemnizaţia socială pentru pensionari, acordată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI