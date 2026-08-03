Ajutoare pentru crescătorii de bovine și porcine: Noi scheme de sprijin financiar aprobate de Parlament. Cât este subvenţia

Parlamentul a aprobat vineri, 31 iulie 2026, un pachet legislativ care introduce noi scheme de sprijin financiar pentru crescătorii de bovine și porcine și înăsprește măsurile de combatere a pestei porcine africane. Autoritățile anunță că un program similar destinat crescătorilor de ovine va ajunge în Parlament săptămâna viitoare.

Parlamentul a aprobat vineri, în sesiune extraordinară, un pachet legislativ destinat sprijinirii crescătorilor de bovine și porcine, care prevede acordarea unor ajutoare financiare și înăsprirea măsurilor de combatere a pestei porcine africane, scrie Mediafax.

Potrivit ministrului interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, un pachet similar pentru sectorul ovin va fi depus în Parlament săptămâna viitoare.

Ajutoare pentru crescătorii de bovine și porcine

Pachetul de legi, elaborat împreună cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și membrii Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaților, instituie două programe de sprijin destinate fermierilor din sectoarele bovin și suin.

Pentru crescătorii de bovine este prevăzut un ajutor de 68 de euro pentru fiecare animal cu vârsta de cel puțin 22 de luni.

În cazul sectorului suin, sprijinul financiar va fi de aproximativ 12 euro pentru fiecare loc de cazare destinat porcilor pentru îngrășare și de aproximativ 14 euro pentru fiecare loc de cazare destinat animalelor de reproducție, respectiv scroafelor și scrofițelor.

Măsuri mai dure împotriva pestei porcine africane

Pachetul legislativ include și modificări privind combaterea pestei porcine africane.

Potrivit ministrului interimar al Agriculturii, noile prevederi înăspresc sancțiunile pentru transportul și comerțul ilegal cu animale vii, permit confiscarea mijlocului de transport utilizat în astfel de activități și introduc măsuri suplimentare pentru limitarea răspândirii bolii în populația de mistreți.

„Instituim astfel două programe de sprijin și punem pe baze noi lupta împotriva pestei porcine africane”, a declarat Tánczos Barna.

Urmează un pachet de sprijin pentru crescătorii de ovine

Ministrul Agriculturii a anunțat că Executivul pregătește un pachet similar de măsuri pentru crescătorii de ovine, care urmează să fie depus în Parlament săptămâna viitoare.

Potrivit acestuia, sectorul ovin se confruntă, la rândul său, cu dificultăți majore, iar noile măsuri vor avea ca obiectiv sprijinirea fermierilor afectați de acestea.

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