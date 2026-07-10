Sport

Aiudenii Rareș Macavei și Darian Marian (Olimpia Aiud), în probe la Gloria Bistrița! Alooo, CSM Unirea Alba Iulia, se aude?

Dan HENEGAR

Publicat

acum 8 minute

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Aiudenii Rareș Macavei și Darian Marian (Olimpia Aiud), în probe la Gloria Bistrița! Alooo, CSM Unirea Alba Iulia, se aude?

Talentații fotbaliști aiudeni Rareș Macavei (căpitan, foto dreapta) și Darian Marian (golgheterul județului Alba la Under 17, foto stânga), jucători formați de Olimpia Aiud, antrenor Marius Călușer, ambii din 2009, vor fi testați de divizonara secundă Gloria Bistrița!!

Citește și: CSM Unirea Alba Iulia, falimentară în strategia cu speranțele fotbalistice din Alba!!! „Alb-negrii” au pierdut, din dezinteres, mai bine de o echipă de tinere talente, în ultimii ani

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Aceasta în contextul în care divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia împrumută de zor fotbaliști din toate zonele pentru a acoperi capitolul under, ultimele exemple fiind Vaida („U” Cluj) și Datcu (Sport Team București). Inexplicabil! O strategie falimentară de ani buni care continuă… Din Alba pleacă către Bistrița tinere talente, la fel ca anii trecuți la Ripensia Timișoara sau cluburile din  Cluj, iar la CSM Unirea Alba Iulia ajung în această vară fotbaliști de la divizionara secundă bistrițeană care nu mai intră în calcule oentru stagiunea următoare!

Recent, într-un alt articol am publicat o listă de 20 de fotbaliști talentați din Alba, cu vârste între 16 și 20 de ani, ajunși prin Liga 1 sau Liga 2, cu exemple gen Sebastian Itu, Philip Pahone, Victor Oniga, Sebastian Bran sau Tudor Zoicaș!

Aiudul va avea, după foarte mulți ani echipă de seniori, CS Municipal Aiud, dar în același timp merită din plin toată admirația și respectul cele două cluburi juvenile care au ținu steagul sus și au produs jucători, Olimpia Aiud (cu eforturile lui Ioan Demeter și Marius Călușer) și Juniorul Aiud (Cristian Biro)

Iată câteva exemple în acest sens, de fotbaliști aiudeni:

*Iulian Moldovan (2009, la FC Argeș); *Vlad Codrea (2010) – Viitorul Cluj (Juniorul Aiud); *Rafael Palco (2009) – Viitorul Cluj (Olimpia Aiud), David Dondoș (2009) – Viitorul Cluj (Olimpia Aiud), George Pungea (2009) – Viitorul Cluj (Juniorul Aiud); *Cătălin Gheoghiu (2008) – „U” Cluj (Juniorul Aiud); *Ștefan Hetea (2010) – „U” Cluj (Olimpia Aiud); *Dragoș Popa (2008) – „U” Cluj (Juniorul Aiud), Lucas Sosa (2010) – „U” Cluj (Olimpia Aiud); *Raul Ocnean (2009), Alex Szabo (2008), Ștefan Deac (2008) – la Ripensia Timișoara (Olimpia Aiud); *La CSM Unirea Alba Iulia: Alexandru Câșlariu (2007, a debutat în eșalonul terț, a fost la „U” Cluj, posibil la Metalurgistul Cugir) – Olimpia Aiud, Luca Boancă (2008, ex-Ripensia Timișoara) – Olimpia Aiud; Darius Bobăilă (2008) – golghterul echipei Under 19 (Olimpia Aiud); Fabian Ciontea (2009) – Olimpia Aiud, Cristian Olar (2009) – Olimpia Aiud); *Eduard Andone (2012) – Academia „Bogdan Andone”

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