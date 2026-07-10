David Popovici înaintea marilor competiții internaționale din 2026: „Pur și simplu, nu mă mai interesează dacă câștig sau pierd. Important este să înot cât pot de bine”
David Popovici înaintea marilor competiții internaționale din 2026: „Pur și simplu, nu mă mai interesează dacă câștig sau pierd. Important este să înot cât pot de bine”
Cu doar câteva săptămâni înaintea marilor competiții internaționale, David Popovici transmite un mesaj care contrastează puternic cu imaginea sportivului obsedat de rezultate. Campionul olimpic și mondial spune că a ajuns într-un punct al carierei în care presiunea a dispărut, iar plăcerea de a concura a devenit principala motivație.
„Sunt relaxat, ceea ce înseamnă că sunt bine și sunt pregătit”, a declarat David Popovici înaintea unei noi perioade competiționale, explicând că, spre deosebire de anii anteriori, a renunțat la superstiții și la presiunea pe care și-o impunea singur.
Sportivul afirmă că îndeplinirea marilor sale obiective, inclusiv cucerirea aurului olimpic, i-a oferit o libertate pe care nu o mai experimentase până acum.
„Îndeplinindu-mi toate obiectivele, sunt eliberat. Pot să mă bucur de înot și să înot foarte repede și frumos, de dragul de a înota”, a spus campionul român.
În mod surprinzător pentru un sportiv de elită, Popovici susține că recordurile și chiar victoria nu mai reprezintă scopul principal.
„Pur și simplu, nu mă mai interesează dacă câștig sau pierd. Important este să înot cât pot de bine”, este mesajul care sintetizează noua sa filosofie sportivă.
La revenirea în România după participarea la Trofeo Settecolli, înotătorul a reafirmat că întreaga pregătire este orientată spre următoarele obiective importante, păstrând însă aceeași abordare calmă și echilibrată.
În ultimele luni, David Popovici și-a consolidat și imaginea publică prin implicarea în proiecte dedicate tinerilor și promovării sportului, participând la evenimente educaționale și întâlniri cu copii și elevi, dincolo de performanțele din bazin.
foto: arhivă
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