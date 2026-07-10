Curier Județean

Tânăr din Alba, cu mandat european de arestare pentru jaf armat și organizat, emis de autoritățile din Spania, reținut de polițiștii din Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum 49 de minute

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Tânăr din Alba, cu mandat european de arestare pentru jaf armat și organizat, emis de autoritățile din Spania, reținut de polițiștii din Alba Iulia

Un tânăr din județul Alba, cu mandat european de arestare pentru jaf armat și organizat, emis de autoritățile din Spania, a fost reținut de polițiștii din Alba Iulia.

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Potrivit IPJ Alba, la data de 9 iulie 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au depistat, pe raza municipiului Alba Iulia, un bărbat, în vârstă de 31 de ani, din localitatea Șard, pe numele căruia a fost emis de către autoritățile judiciare din Spania un mandat european de arestare pentru săvârșirea infracțiunii de jaf armat și organizat.

Acesta a fost prezentat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, care a dispus reținerea acestuia, pentru o perioadă de 24 de ore.

În cursul zilei de azi, 10 iulie 2026, bărbatul va fi prezentat Curții de Apel Alba Iulia.

Pentru depistarea celui în cauză, polițiștii au beneficiat de date și informații suplimentare, obținute prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională – Inspectoratul General al Poliției Române.

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