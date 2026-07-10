Tânăr din Alba Iulia, cercetat de polițiști după ce ar fi desenat cu spray tip graffiti cinci simboluri cu caracter antisemit pe fațada Sinagogii Vechi din municipiu

Un tânăr din Alba Iulia este cercetat de polițiști după ce ar fi desenat cu spray tip graffiti, cinci simboluri cu caracter antisemit pe fațada Sinagogii Vechi din municipiu.

Potrivit IPJ Alba, la data de 8 iulie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în perioada 7 – 8 iulie 2026, persoane necunoscute ar fi desenat, folosind un spray tip graffiti, cinci simboluri cu caracter antisemit pe fațada Sinagogii Vechi din municipiul Alba Iulia, aparținând Comunității Evreilor.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fapta persoanei de a promova, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite.

Astfel, la data de 9 iulie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au identificat un bărbat, în vârstă de 27 de ani, din municipiul Alba Iulia, bănuit de săvârșirea faptei, iar pentru documentarea și probarea activității infracționale, azi, 10 iulie 2026, polițiștii au efectuat o percheziție domiciliară, în municipiul Alba Iulia, în baza mandatului emis de către Judecătoria Alba Iulia.

Cercetările sunt continuate.

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