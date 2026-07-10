Care este cauza probabilă a morții lui Gabi Mureșan: Fostul mare fotbalist a avut colegi din Alba în Selecționata Primarilor

Apar primele informații privind circumstanțele în care și-a pierdut viața fostul fotbalist Gabi Mureșan. Potrivit unor surse apropiate anchetei, legiștii iau în calcul ipoteza unui șoc termic provocat de intrarea în apă rece imediat după o ședință de saună. În același timp, medicii suspectează că fostul internațional român ar fi putut suferi și de o afecțiune nediagnosticată, relatează PRO TV.

Între timp, polițiștii din Mureș au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, urmând să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs decesul.

Tragedia a avut loc miercuri seară, în apropierea localității Șaeș. În jurul orei 22:50, Poliția municipiului Sighișoara a fost sesizată că un bărbat din comuna Apold a intrat într-un lac și nu a mai ieșit la suprafață.

La fața locului au intervenit echipaje de poliție, pompieri militari din cadrul Detașamentului Sighișoara și scafandri ai Salvamont Mureș. După aproximativ două ore de căutări, Gabi Mureșan a fost găsit în lac și scos la mal în jurul orei 01:00.

Fostul fotbalist era în stare de inconștiență și a fost preluat de un echipaj SMURD, care l-a transportat de urgență la spital. Cu toate eforturile medicilor, acesta nu a mai putut fi salvat.

„În urma activităților specifice de căutare, bărbatul a fost identificat în stare de inconștiență, fiind transportat la spital, însă, din nefericire, cel în cauză a decedat”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Mureș.

Moartea lui Gabi Mureșan a fost anunțată joi dimineață de reprezentanții Primăriei Apold, instituție pe care o conducea din anul 2020.

„Astăzi trăim cu toții o mare durere. Primăria Comunei Apold își exprimă profunda tristețe la vestea trecerii la cele veșnice a domnului Gabi Mureșan, primar și slujitor devotat al comunității noastre. În aceste momente de grea încercare, transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit”, au transmis reprezentanții administrației locale.

În cariera sa sportivă, Gabriel Mureșan a fost unul dintre jucătorii de bază ai CFR Cluj, formație alături de care a cucerit trei titluri de campion, trei Cupe ale României și două Supercupe. A mai evoluat pentru Gloria Bistrița, Tom Tomsk și ASA Târgu Mureș și a bifat nouă selecții în tricoul echipei naționale.

După retragerea din activitatea competițională, s-a dedicat administrației publice locale. A fost ales primar al comunei Apold, din județul Mureș, în 2020, iar la alegerile din 2024 a obținut un nou mandat, fiind reales cu aproape 89% din voturile exprimate.

Colegi din Alba în Selecționata Primarilor

Gabi Mureșan a avut colegi din Alba în Selecționata Primarilor.

„Drum lin Gabi Mureșan ! Nu pot să cred…. În urmă cu câteva săptămâni împărțeam vestiarul de sub Pietricica- Piatra Neamț! … Un caracter și un lider deosebit în viață, sport și administrație. A fost o onoare să te cunosc, să jucăm împreună, să fim vicecampioni europeni! Dumnezeu să te odihnească în pace Gabi!„, este mesajul postat de Horațiu Han, primarul comunei Livezile, coechipier cu defunctul la selecționata primarilor din România!

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