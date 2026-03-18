Aiudeanul Bogdan Andone, desemnat antrenorul etapei de LPF! Parcurs senzațional realizat de nou-promovata FC Argeș

Bogdan Andone este antrenorul momentului pe prima scenă, nou-promovata FC Argeș dinamizând lupta la titlu în Superliga, după victoria de la Craiova

În derby-ul nebun de pe „Cluj Arena”, din prima rundă a play-off-ului, „U” a învins pe CFR Cluj, scor 2-1 (1-1), după o remontada a „șepcilor roșii” și un gol în minutul 90. A fost tensiune suplimentară în urma incidentelor din „Gruia”, din urmă cu o lună, cu acel scandal între Bergodi (abia acum revenit pe bancă) și Cordea (huiduit copios la fiecare atingere de balon). Feroviarii lui Pancu au suferit prima înfrângere după 11 meciuri câștigate (și 12 rezultate pozitive), iar „U” a urcat pe locul secund. Abrudeanul Ovidiu Bic (28 de jocuri, 1908 minute, un gol și o pasă decisivă) a fost integralist, iar aiudeanul Andrei Cordea (23 de meciuri, 1391 minute, 11 reușite, 4 assist-uri) a fost înlocuit în minutul 65.

Antrenorul aiudean Bogdan Andone a schimbat liderul după ce a învins în Bănie, un nou rezultat senzațional realizat de nou-promovata FC Argeș, într-un play-off care a debutat exploziv. Rapid a preluat șefia, după ce a învins Dinamo, scor 3-2 în „Giulești”, al patrulea eșec la rând al „câinilor roșii”. Zlătneanul Andrei Mărginean (19 partide, 1207 minute, două pase decisive) a lipsit la vizitatori (operat de apendicită).

În play-out, Csikszereda Miercurea Ciuc a învins la Galați și a provocat demisia antrenorului Laszlo Balint (va fi instalat croatul Stjepan Tomas), scor 3-2. La vizitatori a bifat toatre minutele, împotriva fostei echipe, Răzvan Trif, jucătorul de bandă stânga din Jidvei (7 partide consecutive ca intergalist, un gol).

Petrolul Ploiești a ajuns pe loc de baraj, după insuccesul de la Ovidiu, cu Farul Constanța (ce avea 3 eșecuri succesive). În distribuția „lupilor galbeni” s-a regăsit albaiulianul Gheorghe Grozav (30 de prezențe, 2179 minute, 5 goluri, două pase decisive), pentru ultimele 33 de minute (a purtat banderola de căpitan).

Unirea Slobozia, fără Nicolae Carnat (neconvocat), a pierdut dramatic la Botoșani (2-3), într-o confruntare halucinantă, cu gazdele în inferioritate numerică din minutul 38 (Kovtalyuk, eliminat) și două goluri marcate în final, când au întors scorul. FC Botoșani venea după 4 insuccese la rând, iar ialomițenii au ajuns la 5 dispute fără a învinge (un singur punct).

La debutul ratat al lui Mirel Rădoi pe banca tehnică a campioanei FCSB, în play-out, s-a înregistrat un nul pe „Arena Națională”. La Metaloglobus, „lanterna roșie” (două puncte în ultimele 12 meciuri!), a jucat toate minutele Alexandru Țîrlea, fotbalistul originar din Petrești (5 prezențe ca integralist). UTA Arad este prima în play-out, după ce a câștigat meciul cu Hermannstadt (3-2), unul dintre asistenți fiind albaiulianul Alexandru Vodă (președintele CJA Alba).

