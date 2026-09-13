Ai muncit în mai multe țări europene? Unde trebuie să depui în 2026 cererea pentru pensie și cine îți plătește banii?

Românii care au lucrat legal în România și în alte state ale Uniunii Europene nu trebuie să depună câte o cerere de pensionare în fiecare țară. Procedura europeană permite depunerea unei singure cereri, însă locul în care aceasta este depusă este esențial pentru stabilirea corectă a drepturilor de pensie.

Pentru persoanele care au acumulat perioade de asigurare în mai multe state europene, pensionarea poate ridica numeroase întrebări: unde se depune cererea, cine transmite documentele către celelalte țări, câte pensii va primi persoana și dacă este necesară deplasarea în România.

Una dintre cele mai importante reguli este că cererea pentru pensia comunitară se depune o singură dată, la instituția de pensii competentă din statul în care solicitantul are locul de ședere obișnuită.

Unde se depune cererea?

Dacă persoana locuiește în mod obișnuit într-un stat membru al Uniunii Europene sau în Spațiul Economic European, cererea se depune la instituția de pensii din acel stat.

În schimb, dacă locul de ședere obișnuită este în România, solicitantul trebuie să se adreseze Casei Teritoriale de Pensii în raza căreia își are domiciliul.

Un aspect important este că solicitantul nu trebuie să depună cereri separate în fiecare țară în care a lucrat. Instituția care primește cererea are responsabilitatea de a transmite documentele și informațiile necesare către instituțiile de pensii din celelalte state în care persoana a fost asigurată.

Cum circulă documentele între țări?

După depunerea cererii, instituțiile de pensii din statele implicate comunică între ele pentru identificarea perioadelor de asigurare și stabilirea drepturilor.

Această comunicare se realizează prin formularele europene de legătură, astfel încât fiecare stat să poată verifica perioadele de contribuție realizate pe teritoriul său și să aplice propria legislație.

Prin urmare, faptul că o persoană a lucrat în mai multe țări nu înseamnă că trebuie să înceapă de la zero procedura în fiecare dintre acestea.

Ce înseamnă „locul de ședere obișnuită”?

Stabilirea acestui element este una dintre etapele importante ale procedurii.

Locul de ședere obișnuită se declară prin completarea Declarației pe propria răspundere – Anexa nr. 5. Formularul poate fi descărcat de pe site-ul Casei Județene de Pensii Alba.

Așadar, nu este suficient să se țină cont doar de țara în care persoana a muncit cel mai mult. Pentru stabilirea instituției la care trebuie depusă cererea contează locul de ședere obișnuită al solicitantului.

Ai lucrat în mai multe țări. Primești o singură pensie?

Nu.

Faptul că cererea este depusă o singură dată nu înseamnă că toate perioadele lucrate în Europa vor genera o singură pensie plătită de un singur stat.

În principiu, fiecare stat în care persoana a fost asigurată stabilește drepturile de pensie potrivit propriei legislații.

Astfel, un român care a lucrat, de exemplu, în România și într-un alt stat european poate ajunge să primească prestații de la ambele state, fiecare pentru perioada de asigurare relevantă.

Calculul se realizează ținând cont de regulile europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială, inclusiv principiul pro rata temporis. Cu alte cuvinte, fiecare stat acordă partea de pensie corespunzătoare perioadelor de asigurare realizate în sistemul său.

Trebuie să vii în România dacă locuiești în străinătate?

Nu.

Dacă persoana are locul de ședere obișnuită într-un alt stat membru UE/SEE, cererea se depune la instituția de pensii din acel stat.

Instituția respectivă transmite documentele necesare către autoritățile competente din România și către celelalte instituții implicate.

Prin urmare, un român stabilit într-un alt stat european nu trebuie să se deplaseze în România doar pentru a depune cererea de pensionare.

Regula funcționează și invers: persoana care locuiește în România și a lucrat în alt stat european depune cererea în România, iar instituțiile românești comunică mai departe cu autoritățile din țara în care au fost realizate perioadele de asigurare.

Mai trebuie plătite contribuții la pensie și în România dacă lucrezi legal în alt stat UE?

Potrivit informațiilor prezentate de Casa Județeană de Pensii Alba, pe perioada în care o persoană este asigurată legal într-un alt stat membru UE, nu este necesară încheierea în România a unui contract de asigurare facultativă pentru aceeași perioadă.

Perioadele de asigurare realizate în statele membre sunt luate în considerare la stabilirea drepturilor de pensie, conform regulilor europene aplicabile.

În cazul în care o persoană a încheiat totuși un contract de asigurare facultativă în România, contribuțiile achitate prin acel contract pot fi valorificate la stabilirea pensiei, potrivit regulilor aplicabile.

Atenție: unde depui cererea poate conta foarte mult

Una dintre cele mai importante avertizări pentru viitorii pensionari este legată de respectarea procedurii și de identificarea corectă a instituției competente.

Cererea trebuie adresată instituției de pensii competente din statul în care solicitantul are locul de ședere obișnuită.

O depunere la o instituție care nu este competentă poate genera probleme în stabilirea și plata drepturilor. În anumite situații, sumele plătite necuvenit pot deveni obiectul unei proceduri de recuperare, fiind stabilit un debit pentru prestațiile încasate fără temei.

De aceea, înainte de depunerea dosarului, este important ca solicitantul să verifice dacă cererea este adresată instituției competente.

O singură cerere, mai multe instituții implicate

Sistemul european este construit tocmai pentru a evita ca persoanele care au lucrat în mai multe state să fie obligate să parcurgă separat aceeași procedură în fiecare țară.

Solicitantul depune cererea la instituția competentă din statul său de ședere obișnuită, iar instituțiile de pensii comunică între ele pentru stabilirea drepturilor.

La final, fiecare stat implicat își stabilește și își plătește partea de pensie în conformitate cu legislația proprie și cu regulile europene de coordonare.

Pentru românii care au muncit în străinătate, mesajul esențial este, astfel, unul simplu: nu este nevoie să depuneți câte o cerere în fiecare țară, însă este esențial să depuneți cererea la instituția competentă din statul în care aveți locul de ședere obișnuită.

Înainte de pensionare, verificarea situației personale și a perioadelor de asigurare poate preveni întârzieri, erori administrative sau eventuale probleme legate de plata unor drepturi.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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