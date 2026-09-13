Foto | Tragedie pe DN 15: Doi morţi şi patru răniţi, între care un minor, în urma unui accident rutier teribil
Tragedie pe DN 15: Doi morţi şi patru răniţi, între care un minor, în urma unui accident rutier teribil
Două persoane au murit, iar alte patru au fost rănite, duminică, 13 septembrie 2026 în urma unui accident rutier produs pe DN 15, în localitatea Gornești, județul Mureș. În accident au fost implicate două autoturisme.
„Pompierii militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Reghin au fost solicitaţi, cu puţin timp în urmă, la un accident rutier produs în localitatea Gorneşti, în care sunt implicate două autoturisme. La locul intervenţiei au fost mobilizate două autospeciale de intervenţie, dotate cu module de descarcerare, precum şi două ambulanţe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă”, a transmis inițial ISU Mureş, la ora 15.16
Potrivit pompierilor, în urma impactului au rezultat șase victime. Două dintre acestea au rămas încarcerate, iar echipajele medicale sosite la fața locului au constatat decesul acestora.
Celelalte patru persoane implicate în accident, printre care și un minor, au fost evaluate de cadrele medicale. Trei dintre victime se află în stare mai gravă.
În urma accidentului, circulația rutieră a fost oprită pe DN 15, pe ruta Târgu Mureș – Reghin, în zona localității Gornești.
Potrivit Centrului Infotrafic, traficul este estimat să fie reluat după ora 16:30.
UPDATE IPJ Mureș:
La data de 13 septembrie 2026, în jurul orei 15.00, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au fost sesizați pentru a interveni la un eveniment rutier produs pe DN15, în localitatea Gornești, în care au fost implicate două autoturisme.
Din primele cercetări efectuate la fața locului a reieșit faptul că un bărbat de 71 de ani, din comuna Vărgata, în timp ce conducea un autoturism în direcția municipiului Reghin, în circumstanțe ce urmează a fi stabilite cu exactitate în cadrul cercetărilor, ar fi pătruns pe sensul opus de circulație, unde a intrat în coliziune frontală cu un autoturism condus de un bărbat de 56 de ani, din municipiul Reghin.
În urma impactului, din nefericire, a rezultat decesul conducătorului auto de 71 de ani, precum și al pasagerei aflate pe locul din dreapta-față al autoturismului condus de acesta, o femeie de 69 de ani.
De asemenea, în urma evenimentului rutier, patru persoane au fost transportate la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate, respectiv un minor de 8 ani, care se afla în autoturismul condus de bărbatul de 71 de ani, precum și alte trei persoane aflate în celălalt autoturism.
Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.
sursa foto: ISU Mureș
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Video | Șofer de 58 de ani din Sebeș, reținut după ce, cu 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat, a lovit cu mașina o femeie pe trotuar
Șofer de 58 de ani din Sebeș, reținut după ce, cu 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat, a lovit cu mașina o femeie pe trotuar Sâmbătă, 12 septembrie 2026, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 58 de ani, […]
Se caută șef pentru Serviciul buget venituri al Consiliului Județean Alba: În ce constă concursul pentru o funcție-cheie în administrația județeană
Se caută șef pentru Serviciul buget venituri al Consiliului Județean Alba: În ce constă concursul pentru o funcție-cheie în administrația județeană Consiliul Județean Alba caută un nou șef pentru Serviciul buget venituri, una dintre structurile importante ale aparatului de specialitate al instituției. Postul de conducere este vacant, iar ocuparea lui se va face prin concurs […]
ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 13 septembrie. Condițiile de înscriere la concurs
ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 13 septembrie. Condițiile de înscriere la concurs Mai multe instituții publice din județul Alba anunță organizarea unor concursuri de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante. Candidații trebuie să îndeplinească atât condițiile generale, cât și condițiile specifice privind studiile, vechimea în muncă și alte […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Când este vacanța de toamnă în 2026: Când au elevii primele zile libere din anul școlar 2026-2027
Când este vacanța de toamnă în 2026: Când au elevii primele zile libere din anul școlar 2026-2027 Elevii din România...
Cum se calculează în 2026 perioada de creștere a copilului la pensie: Cât contează intervalul în care a fost efectuat concediul
Cum se calculează în 2026 perioada de creștere a copilului la pensie: Cât contează intervalul în care a fost efectuat...
Știrea Zilei
Foto | Tragedie pe DN 15: Doi morţi şi patru răniţi, între care un minor, în urma unui accident rutier teribil
Tragedie pe DN 15: Doi morţi şi patru răniţi, între care un minor, în urma unui accident rutier teribil Două...
Video | Șofer de 58 de ani din Sebeș, reținut după ce, cu 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat, a lovit cu mașina o femeie pe trotuar
Șofer de 58 de ani din Sebeș, reținut după ce, cu 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat, a lovit...
Curier Județean
Cum va fi marcată Înălțarea Sfintei Cruci 2026 la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia: Programul liturgic complet
Cum va fi marcată Înălțarea Sfintei Cruci 2026 la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia: Programul liturgic complet În calendarul ortodox,...
20 septembrie 2026 | „Bogățiile Toamnei” la Blaj, locul de întâlnire al roadelor pământului, al hărniciei gospodarilor și al cântecului popular românesc. Programul
„Bogățiile Toamnei” la Blaj, locul de întâlnire al roadelor pământului, al hărniciei gospodarilor și al cântecului popular românesc. Programul Duminică,...
Politică Administrație
Marius Hațegan, reacție la replica PSD Alba: ,,PSD-iștii din Alba s-au supărat fiindcă am vorbit despre „oamenii cinstiți” pe care i-au înfiletat la conducerea UM Cugir!”
Marius Hațegan, reacție la replica PSD Alba: ,,PSD-iștii din Alba s-au supărat fiindcă am vorbit despre „oamenii cinstiți” pe care...
Comunicat – drept la replică | PSD Alba: Marius Hațegan se ocupă de ceea ce știe mai bine: atacuri politice și bârfe. Problemele județului rămân nerezolvate
PSD Alba: Marius Hațegan se ocupă de ceea ce știe mai bine: atacuri politice și bârfe. Problemele județului rămân nerezolvate...
Opinii Comentarii
13 septembrie – Ziua Internațională a Ciocolatei: Povestea dulce a unui aliment care a cucerit lumea
13 septembrie – Ziua Internațională a Ciocolatei: Povestea dulce a unui aliment care a cucerit lumea Ciocolata are, în calendarul...
11 septembrie 1867 – Ziua în care Timotei Cipariu a schimbat drumul ortografiei românești
11 septembrie 1867 – Ziua în care Timotei Cipariu a schimbat drumul ortografiei românești 11 septembrie 1867 marchează un moment...