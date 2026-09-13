Cât de benefic este, de fapt, dovleacul pentru organism: În ce formă trebuie să-l introducem în alimentație
Cât de benefic este, de fapt, dovleacul pentru organism: În ce formă trebuie să-l introducem în alimentație
De la supa cremă și plăcinta tradițională până la semințele consumate ca gustare, dovleacul este unul dintre cele mai versatile alimente ale sezonului rece. Dincolo de gust și de culoarea portocalie intensă, pulpa, semințele și chiar anumite componente ale cojii furnizează fibre, carotenoizi, vitamine, minerale și alți compuși bioactivi.
Toamna aduce în piețe unul dintre cele mai spectaculoase produse ale sezonului: dovleacul. Folosit de generații în bucătăria românească, acesta poate fi mult mai mult decât ingredientul unei plăcinte sau al unei supe. Cercetările din ultimii ani au acordat o atenție tot mai mare profilului său nutrițional și posibilului rol într-o alimentație echilibrată.
Puține calorii, dar o densitate nutritivă bună
Pulpa de dovleac are un conținut ridicat de apă și, în forma sa simplă, este relativ săracă în calorii. În același timp, furnizează fibre și micronutrienți importanți.
Ca exemplu, o cană de dovleac conservat, aproximativ 245 de grame, poate furniza circa 7 grame de fibre și cantități importante de vitamina A, vitamina K, vitamina E, potasiu, cupru, fier și magneziu. Valorile diferă însă în funcție de soi, gradul de coacere și modul de preparare.
Una dintre principalele sale calități este concentrația de carotenoizi, în special beta-caroten. Organismul poate transforma beta-carotenul în vitamina A, un nutrient important pentru vedere, funcționarea sistemului imunitar și menținerea țesuturilor. În dovleac se mai regăsesc alfa-caroten, luteină și zeaxantină, iar profilul exact depinde de soi și de condițiile de cultivare.
Fibrele, un aliat pentru digestie și sațietate
Dovleacul poate contribui la aportul zilnic de fibre alimentare. Acestea sunt importante pentru funcționarea normală a sistemului digestiv și pot contribui la senzația de sațietate.
O alimentație bogată în alimente vegetale și fibre este, în general, asociată cu o alimentație mai favorabilă sănătății cardiovasculare și metabolice. În cazul dovleacului, cercetările evidențiază combinația dintre fibre, carotenoizi, vitamine și alte substanțe bioactive.
Dovleacul poate fi astfel o alegere bună pentru diversificarea meniului, mai ales atunci când înlocuiește preparate mai dense caloric.
Culoarea portocalie vine cu un avantaj nutrițional
Portocaliul intens al multor soiuri de dovleac este legat de prezența carotenoizilor. Acești compuși au activitate antioxidantă și fac parte din categoria substanțelor bioactive intens studiate.
Totuși, este important ca beneficiile lor să nu fie prezentate exagerat. Faptul că un aliment conține antioxidanți nu înseamnă automat că acesta previne sau tratează o anumită boală. Dovezile privind efectele consumului de dovleac asupra sănătății umane sunt mai solide pentru rolul său ca aliment nutritiv decât pentru afirmații terapeutice specifice.
Și semințele merită păstrate
Dacă pulpa este vedeta dovleacului, semințele sunt partea care este adesea subestimată.
O analiză publicată în 2026 arată că semințele de dovleac furnizează proteine, grăsimi nesaturate, fibre și minerale precum magneziu, zinc, fier și potasiu. Ele conțin, de asemenea, vitamina E, fitosteroli și alți compuși bioactivi.
Semințele pot fi consumate coapte, adăugate în salate, supe, pâine, iaurt sau amestecuri de cereale. Spre deosebire de pulpă, însă, acestea sunt mai concentrate energetic, tocmai datorită conținutului de grăsimi și proteinelor.
Cum îl introducem în alimentație
Dovleacul este unul dintre alimentele care permit o mare varietate de preparate. Poate fi:
*copt și servit ca garnitură;
*transformat în supă cremă;
*adăugat în tocănițe și preparate cu legume;
*folosit în aluaturi și deserturi;
*combinat cu iaurt, ovăz și condimente;
*transformat în piure;
*folosit împreună cu semințele sale în salate sau produse de panificație.
Pentru o alimentație echilibrată, diferența o face și modul de preparare. Dovleacul simplu, copt sau fiert, este foarte diferit din punct de vedere nutrițional de un desert în care acesta este combinat cu cantități mari de zahăr, unt, frișcă sau aluat.
Cu alte cuvinte, beneficiile alimentului nu trebuie confundate cu beneficiile oricărui produs comercial „cu dovleac”.
Un aliment valoros și din perspectiva reducerii risipei
Cercetările recente analizează nu doar pulpa, ci și semințele, coaja și resturile rezultate în urma procesării. Acestea pot conține fibre, carotenoizi, polifenoli, tocoferoli, proteine și minerale și sunt investigate ca materie primă pentru produse alimentare noi.
Această perspectivă este interesantă și din punct de vedere al sustenabilității: ceea ce ajunge de multe ori la gunoi poate avea încă valoare nutrițională și poate fi valorificat în diverse produse.
Dovleacul – aliment, nu medicament
Popularitatea dovleacului a generat numeroase afirmații despre efectele sale asupra diabetului, colesterolului, prostatei sau prevenirii cancerului. O parte dintre aceste efecte sunt investigate în studii experimentale și preclinice, dar nu toate pot fi extrapolate direct la oameni.
Prin urmare, cea mai corectă concluzie este una mai simplă: dovleacul este un aliment nutritiv, versatil și relativ sărac în calorii, care poate contribui la o dietă variată și echilibrată.
Iar avantajul său este că poate fi consumat în mai multe forme, de la pulpa dulce și aromată până la semințele bogate în proteine, grăsimi nesaturate și minerale.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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