Agresorii sexuali condamnați NU vor mai putea lucra sau face voluntariat în școli, spitale, centre de îngrijire sau cluburi sportive

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat miercuri, 25 martie 2026, legea prin care li se interzice agresorilor sexuali condamnaţi, înscrişi în Registrul Agresorilor Sexuali, să mai lucreze în școli, spitale, centre de îngrijire sau cluburi sportive.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a promulgat legea depusă de senatorul USR Ştefan Pălărie, prin care se interzice explicit agresorilor sexuali condamnaţi, înscrişi în Registrul Agresorilor Sexuali, să lucreze sau să facă voluntariat în: şcoli, spitale, centre de îngrijire, centre sportive, sau în orice instituţie care presupune contact direct cu copii, vârstnici sau persoane vulnerabile, Indiferent dacă sunt instituţii publice sau private, potrivit USR, scrie News.

”Unele bătălii duse în Parlament ajung să dureze nedorit de mult. Ani de zile. Dar asta nu le face mai puţin importante. Legea promulgată astăzi de Cotroceni, după 2 ani de negocieri şi dezbateri aduce un mare ajutor persoanelor vulnerabile. Prea mult timp, potenţiale victime ale prădătorilor sexuali au fost lăsate în voia sorţii: copii, femei, persoane cu dizabilităţi, vârstnici, cât şi alte persoane vulnerabile. Prin această lege vom oferi mai multă siguranţă în şcoli, spitale, azile şi alte instituţii care lucrează cu persoanele vulnerabile. Putem interzice agresorilor să mai lucreze cu acestea, poliţia poate şti unde sunt si ce fac”, spune senatorul Ştefan Pălărie.

Noua lege, care prevede explicit că persoanele condamnate pentru infracţiuni sexuale trecute în Registru, nu mai pot lucra în astfel de locuri, oferind o protecţie mai bună persoanelor vulnerabile.

În plus, noua lege prevede că în registru vor fi înscrise şi informaţii privind locul de muncă al agresorului, o informaţie care până acum lipsea, iar persoanele înscrise în Registru vor fi obligate să anunţe Poliţia dacă încheie un contract de muncă sau de voluntariat, mai arată USR în comunicat.

Registrul agresorilor sexuali a fost creat în 2019, şi cu implicarea directă a parlamentarilor USR. În prezent, conţine informaţii despre 65.000 de persoane.

