Agresorii sexuali condamnați NU vor mai putea lucra sau face voluntariat în școli, spitale, centre de îngrijire sau cluburi sportive
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat miercuri, 25 martie 2026, legea prin care li se interzice agresorilor sexuali condamnaţi, înscrişi în Registrul Agresorilor Sexuali, să mai lucreze în școli, spitale, centre de îngrijire sau cluburi sportive.
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a promulgat legea depusă de senatorul USR Ştefan Pălărie, prin care se interzice explicit agresorilor sexuali condamnaţi, înscrişi în Registrul Agresorilor Sexuali, să lucreze sau să facă voluntariat în: şcoli, spitale, centre de îngrijire, centre sportive, sau în orice instituţie care presupune contact direct cu copii, vârstnici sau persoane vulnerabile, Indiferent dacă sunt instituţii publice sau private, potrivit USR, scrie News.
”Unele bătălii duse în Parlament ajung să dureze nedorit de mult. Ani de zile. Dar asta nu le face mai puţin importante. Legea promulgată astăzi de Cotroceni, după 2 ani de negocieri şi dezbateri aduce un mare ajutor persoanelor vulnerabile. Prea mult timp, potenţiale victime ale prădătorilor sexuali au fost lăsate în voia sorţii: copii, femei, persoane cu dizabilităţi, vârstnici, cât şi alte persoane vulnerabile. Prin această lege vom oferi mai multă siguranţă în şcoli, spitale, azile şi alte instituţii care lucrează cu persoanele vulnerabile. Putem interzice agresorilor să mai lucreze cu acestea, poliţia poate şti unde sunt si ce fac”, spune senatorul Ştefan Pălărie.
Noua lege, care prevede explicit că persoanele condamnate pentru infracţiuni sexuale trecute în Registru, nu mai pot lucra în astfel de locuri, oferind o protecţie mai bună persoanelor vulnerabile.
În plus, noua lege prevede că în registru vor fi înscrise şi informaţii privind locul de muncă al agresorului, o informaţie care până acum lipsea, iar persoanele înscrise în Registru vor fi obligate să anunţe Poliţia dacă încheie un contract de muncă sau de voluntariat, mai arată USR în comunicat.
Registrul agresorilor sexuali a fost creat în 2019, şi cu implicarea directă a parlamentarilor USR. În prezent, conţine informaţii despre 65.000 de persoane.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Cum va fi vremea de Florii 2026: Temperaturi mai ridicate decât normalul, în toată țara. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 2 săptămâni
Cum va fi vremea de Florii 2026: Temperaturi mai ridicate decât normalul, în toată țara. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 2 săptămâni Meteorologii ANM au transmis că, până în 26-27 martie, vor fi înregistrate temperaturi de până la 18 grade în majoritatea țării. De asemenea, finalul lunii martie şi începutul lui aprilie vin […]
Papa Leon l-a numit pe arhiepiscopul major Claudiu Pop membru al Dicasteriului pentru Bisericile Orientale
Papa Leon l-a numit pe arhiepiscopul major Claudiu Pop membru al Dicasteriului pentru Bisericile Orientale Arhiepiscopul major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, PF Claudiu Pop, a fost numit de Papa Leon al XIV-lea membru al Departamentului pentru Bisericile Orientale. Acest departament din cadrul Curiei Romane este responsabil cu relațiile Sfântului Scaun cu Bisericile […]
26-30 martie 2026 | Vânt puternic, ploi şi ninsori în zonele montane din România: Anunțul meteorologilor
Vânt puternic, ploi şi ninsori în zonele montane din România: Anunțul meteorologilor Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, 25 martie 2026 o informare de vânt puternic, ploi şi ninsori în zonele montane, valabilă până luni, la ora 10.00. De vineri, ploile se vor extinde dinspre sud-vest şi vor cuprinde treptat toate regiunile. Stratul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi vremea de Florii 2026: Temperaturi mai ridicate decât normalul, în toată țara. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 2 săptămâni
Cum va fi vremea de Florii 2026: Temperaturi mai ridicate decât normalul, în toată țara. PROGNOZA METEO de la ANM...
Știrea Zilei
VIDEO | Comisar-șef Luminița Prodan, o carieră dedicată poliției și comunicării: „Am primit apeluri și la 1 noaptea, dar a fost un rol asumat”
Comisar-șef Luminița Prodan, o carieră dedicată Poliției și comunicării: „Am primit apeluri și la 1 noaptea, dar a fost un...
Vlad Bințințan, de la HCC Alba Iulia, dublă calificare la olimpiadele naționale de informatică 2026. Vrea sa-și continue studiile la Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Vlad Bințințan, de la HCC Alba Iulia, dublă calificare la olimpiadele naționale de informatică 2026. Vrea sa-și continue studiile la...
Curier Județean
FOTO | Experiență interculturală pentru studenți și cadre didactice din cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale a UAB: Blended Intensive Programme, la Budapesta
Experiență interculturală pentru studenți și cadre didactice din cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale a UAB: Blended Intensive Programme,...
FOTO | Daria Costea, tânără interpretă din Sâncel, premiul I la Festivalul- Concurs de Folclor ,,Florile Ceahlăului” 2026
Daria Costea, tânără interpretă din Sâncel, premiul I la Festivalul- Concurs de Folclor ,,Florile Ceahlăului” 2026 O nouă performanță remarcabilă...
Politică Administrație
Parcări noi, cu peste 150 de locuri, într-un oraș din Alba: În ce stadiu sunt proiectele administrației locale
Parcări noi, cu peste 150 de locuri, într-un oraș din Alba: În ce stadiu sunt proiectele administrației locale Primăria Blaj...
FOTO | Lucrările la noul pod peste râul Arieș de la Câmpeni, aproape de finalizare: ,,Ne dorim ca până la sărbătorile pascale, această investiție să fie complet finalizată”
FOTO | Lucrările la noul pod peste râul Arieș de la Câmpeni, aproape de finalizare: ,,Ne dorim ca până la...
Opinii Comentarii
26 martie: Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil, cel care a adus vestea cea buna Fecioarei Maria, vestitorul Întrupării Fiului lui Dumnezeu
26 martie: Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil, cel care a adus vestea cea buna Fecioarei Maria, vestitorul Întrupării Fiului lui Dumnezeu...
26 Martie: Domnitorul Carol I a fost proclamat primul rege al României. ,,Regele de Oțel’’ care a transformat țara într-un regat independent
26 Martie: Domnitorul Carol I a fost proclamat primul rege al României. ,,Regele de Oțel’’ care a transformat țara într-un...