AGDE solicită aplicarea imediată a prevederilor legale privind remunerația compensatorie pentru copia privată în beneficiul editorilor de presă
AGDE cere aplicarea imediată a prevederilor legale privind remunerația compensatorie pentru copia privată în beneficiul editorilor de presă
Asociația pentru Drepturile Editorilor (AGDE), organism de gestiune colectivă înființat potrivit Legii nr. 8/1996, atrage atenția publicului asupra faptului că editorii de publicații de presă sunt în prezent privați de un drept patrimonial recunoscut expres prin lege.
În urma pronunțării Deciziei nr. 709/06.08.2024 a Curții de Apel București în dosarul nr. 36722/3/2019, AGDE consideră că nu mai există niciun impediment legal pentru aplicarea directă și integrală a prevederilor art. 116 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, care stabilește dreptul editorilor de presă la 25% din remunerația compensatorie pentru copia privată audio și video.
Cu toate acestea, colectorul unic desemnat – Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania (UPFR) – refuză să distribuie aceste sume editorilor, invocând poziții contrare legii și încercând să impună o împărțire arbitrară a remunerației între organismele beneficiare. O asemenea abordare încalcă legislația în vigoare si creează prejudicii directe editorilor de presă, privați de venituri esențiale pentru susținerea activității lor economice și editoriale.
Refuzul aplicării prevederilor legale pentru o categorie de titulari de drepturi nu doar că reprezintă o încălcare flagrantă a legii, dar constituie și un semnal grav privind modul în care colectorul unic înțelege să își exercite atribuțiile. Această situație este incompatibilă cu rolul pe care legea i-l confera si expune întreaga industrie la litigii și daune rezultate din neaplicarea sau aplicarea întârziată a legii.
AGDE reamintește că editorii de publicații de presă sunt deja recunoscuți ca beneficiari ai remunerației compensatorii pentru copia privată în alte forme (exemplu: copia privată pe hârtie), unde aplicarea aceleiași legislații s-a făcut fără dispute sau întârzieri. Singura opoziție provine în cazul copiei private audio și video, unde UPFR și o parte dintre organismele beneficiare contestă dreptul prevăzut expres de legiuitor.
În contextul transformărilor tehnologice și al creșterii consumului de conținut in mediu online, editorii de publicații de presă joacă un rol esențial în furnizarea de conținut protejat prin drepturi de autor. Lipsa accesului la remunerațiile legale pune sub presiune sustenabilitatea economică a redacțiilor și capacitatea acestora de a-și continua activitatea în interesul public.
AGDE formulează două solicitări ferme:
– aplicarea imediată a legii, prin repartizarea procentului legal de 25% din remunerația pentru copia privată audio și video către editorii de presă, cu recalcularea și plata sumelor restante;
– revizuirea calității de colector unic a UPFR, în condițiile în care acesta refuză să respecte cadrul legal.
Editorii de publicații de presă nu pot fi tratați ca beneficiari de rang secundar. Drepturile lor sunt recunoscute prin lege și trebuie respectate întocmai. AGDE va folosi toate instrumentele legale și instituționale pentru apărarea intereselor legitime ale editorilor și pentru a obține despăgubiri pentru întârzierile deja produse.
AGDE solicită organismelor de gestiune colectivă invitate la întâlnirea convocată de UPFR pe data de 28 august 2025 să includă pe agenda discuțiilor respectarea strictă a prevederilor legale și să pună capăt practicilor care prejudiciază editorii de publicații de presă.
Drepturile editorilor publicațiilor de presă vor contribui la crearea unui peisaj media sustenabil și pluralist, în care întreaga industrie va beneficia de mecanismele economice necesare pentru a susţine obiectivul său central, acela de a informa cetățenii și de a contribui la o democrație sănătoasă.
Asociația pentru Drepturile Editorilor este organismul de gestiune colectivă care reprezintă drepturile patrimoniale ale editorilor de publicații de presă din România, înființat conform Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe. Constituit în anul 2023 prin asocierea urmatorilor editori de presă: Ringier Romania S.R.L.; Antena TV Group S.A.; PRO TV S.R.L.; Antena 3 S.A.; Campus Media (editorul Digi24), Media Bit Software S.R.L. (editorul Hotnews); Adevarul Holding S.R.L.; Dogan Media International S.A.; eAd.ro Interactive S.R.L.; Ringier Sportal S.R.L.; Bihor Media S.R.L.; Fanatik Online S.R.L.; Desprecopii.com Shop S.R.L.; Inform Media Press S.R.L.; Comparty S.R.L.; Independent SRL., Zi de Zi Mures, ODS SRL, în prezent A.G.D.E. colectează și repartizează remunerații pentru toți editorii de publicații de presă din țară.
Mai multe informații despre AGDE sunt disponibile pe site-ul web www.agde.ro .
Contact media: [email protected], 0722755220.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
18-24 august 2025 | 3.850 cazuri noi de persoane infectate în România cu SARS-CoV-2: S-a înregistrat și un deces
18-24 august 2025 | 3.850 cazuri noi de persoane infectate în România cu SARS-CoV-2 Un număr de 3.850 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19) au fost înregistrate în perioada 18-24 august 2025, în creștere cu 87,2% față de săptămâna precedentă, a anunțat Institutul Național de Sănătate Publică. Citește și: O nouă tulpină COVID-19 […]
De când se aplică taxa pe coletele de la Temu, Shein sau Trendyo: Sunt vizate pachetele cu valoare este mai mică de 150 de euro
De când se aplică taxa pe coletele de la Temu, Shein sau Trendyo: Sunt vizate pachetele cu valoare este mai mică de 150 de euro Taxa de 25 de lei care va fi aplicată pe coletele livrate de magazinele online Temu, Shein și Trendyol, urmând să fie aplicată pachetelor a cărora valoare este mai mică […]
Medicii nu vor mai putea să direcţioneze pacienţii de la stat la privat. Ministrul Sănătăţii: „E o anomalie. Acest lucru nu va mai fi posibil”
Medicii nu vor mai putea să direcţioneze pacienţii de la stat la privat. Ministrul Sănătăţii: „E o anomalie. Acest lucru nu va mai fi posibil” Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat recent că medicii din România nu vor mai putea să direcţioneze pacienţii de la stat către privat. În acest sens, legislaţia va fi modificată […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
AGDE solicită aplicarea imediată a prevederilor legale privind remunerația compensatorie pentru copia privată în beneficiul editorilor de presă
AGDE cere aplicarea imediată a prevederilor legale privind remunerația compensatorie pentru copia privată în beneficiul editorilor de presă Asociația pentru...
18-24 august 2025 | 3.850 cazuri noi de persoane infectate în România cu SARS-CoV-2: S-a înregistrat și un deces
18-24 august 2025 | 3.850 cazuri noi de persoane infectate în România cu SARS-CoV-2 Un număr de 3.850 cazuri noi...
Știrea Zilei
FOTO | A 19-a zi de pichetare a Ministerului Educației: Au participat și profesori din Alba
A 19-a zi de pichetare a Ministerului Educației: Au participat și profesori din Alba Profesorii și-au continuat, miercuri, 27 august...
5,6 milioane de lei la Alba Iulia pentru servicii de operare, intervenții și reparații la sistemul de bike-sharing
5,6 milioane de lei la Alba Iulia pentru servicii de operare, intervenții și reparații la sistemul de bike-sharing Primăria Alba...
Curier Județean
Și Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba își suspendă activitatea: Vor fi soluționate doar cauzele cu caracter urgent
Și Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba își suspendă activitatea Și Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a anunțat suspendarea...
ACCIDENT RUTIER la Pețelca: Bărbat de 52 de ani acroșat de propriul tractor, pe care-l conducea fără permis. Ce s-a întâmplat
ACCIDENT RUTIER la Pețelca: Bărbat de 52 de ani acroșat de propriul tractor, pe care-l conducea fără permis Marți, 26...
Politică Administrație
Post de manager de proiect, plătit pentru 2 ore, scos la concurs de Primăria Alba Iulia: Ce condiții trebuie îndeplinite și cum poți obține funcția
Post de manager de proiect, plătit pentru 2 ore, scos la concurs de Primăria Alba Iulia: Ce condiții trebuie îndeplinite...
Primăria Aiud anunță luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, pentru proiectul “REALIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANĂ INTEGRATĂ ȘI SUSTENABILĂ ÎN MUNICIPIUL AIUD”
Primăria Aiud anunță luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, pentru proiectul “REALIZARE...
Opinii Comentarii
27 august 1916: România a declarat război Austro-Ungariei, intrând în Primul Război Mondial
27 august 1916: România a declarat război Austro-Ungariei, intrând în Primul Război Mondial Pe 27 august 1916 (14/27 august) România...
26 august: Ziua Internaţională a Câinelui, cel mai bun prieten necuvântător
26 august: Ziua Internaţională a Câinelui, cel mai bun prieten necuvântător Ziua de 26 august a fost instituită ca Ziua...