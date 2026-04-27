Adriana Matei, transfer la Volei Alba Blaj, în regim de urgență! Debut, în finala cu CSO Voluntari, fosta sa echipă!

Extrema Adriana Matei, transfer la Volei Alba Blaj, în regim de urgență, „joker medical”! Debut, astăzi, în finala cu CSO Voluntari, fosta sa echipă!

Extrema Adriana Matei a fost transferată de Volei Alba Blaj în regim de urgență, „joker medical”, și va debuta în finala campionatului, contra CSO Voluntari, fosta sa echipă, primul meci astăzi, la ora 18.00, al doilea mâine la ora 20.30. În acest moment, scorul în marea finală este 1-1, iar partidele se dispută la Voluntari. Noua jucătoare a echipei din „Mica Romă” va avea numărul 11 pe tricou.

Accidentarea la umăr a Cristinei Pîrv în meciul doi al finalei, pentru voleibalistă sezonul actual fiind încheiat, a obligat-o pe campioana Volei Alba Blaj să o înregimenteze rapid pe extrema Adriana Matei, pentru a acoperi respectivul post, dar mai ales capitolul 2 români obligatoriu în teren.

Jucătoarea în vârstă de 27 de ani a evoluat ultima dată la AEK Atena, în stagiunea 2025/2025. Fostă componentă a naționalei României, Adriana Matei a fost campioană în România cu… CSO Voluntari, în sezonul 2023/2024, la primul titlu din istoria clubului ilfovean.

A mai jucat la CSM Satu Mare, Dinamo (2018/2020), CSM Medgidia (2020/2021), CSM Târgoviște (2021/2023), CSO Voluntari (2023/2024) și Corona Brașov (2024/2024), respectiv la cele mai importante echipe din țară în ultimul deceniu, fiind în repetate rânduri oponenta Blajului, noua sa echipă!

