Adolescenții din Cetatea de Baltă, care au încercat să violeze o fetiță de 13 ani, ARESTAȚI: Au imobilizat victima şi au dus-o în pivniţa unei case nelocuite, unde au încercat să întreţină raporturi sexuale

Doi adolescenții din Cetatea de Baltă, care au încercat să violeze o fetiță de 13 ani, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Cei doi tineri au imobilizat victima şi au dus-o în pivniţa unei case nelocuite, unde au încercat să întreţină raporturi sexuale.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba este împuternicit să aducă la cunoștința publicului următoarele:

În urma preluării cauzei de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Blaj, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus, la data de 14.05.2026, punerea în mișcare a acțiunii penale față de doi inculpaţi minori în vârstă de 15, respectiv 16 ani, pentru săvârșirea unei tentative la infracțiunea de viol asupra unui minor, prev. de art. 32 alin. 1 C.pen. rap. la art. 2181 alin. 3 şi 4 lit. e) C.pen., cu aplicarea art. 113 C.pen.

În esență, s-a reținut că, în seara zilei de 13.05.2026, aflându-se pe raza unei localităţi din judeţul Alba, cei doi inculpaţi au imobilizat victima, în vârstă de 13 ani, şi au dus-o în pivniţa unei case nelocuite din localitate, unde, prin constrângerea acesteia, au încercat să întreţină raporturi sexuale, care, însă, nu au putut fi consumate din cauza unei malformaţii congenitale de care suferă victima.

Expertiza medico-legală psihiatrică, obligatorie în vederea antrenării răspunderii penale a unui minor cu vârsta între 14 şi 16 ani, a concluzionat că inculpatul minor în vârstă de 15 ani prezenta discernământ la data comiterii faptei de care este acuzat.

La data de 14.05.2026, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Blaj – Biroul de Investigaţii Criminale au dispus reţinerea inculpaţilor pentru 24 de ore, iar urmare a referatului procurorului cu propunere de luare a măsurii arestării preventive faţă de cei doi inculpaţi, la data de 14.05.2026, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Alba-Iulia a dispus arestarea preventivă a acestora, pe o perioadă de 30 de zile.

Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale și formularea propunerii de luare a măsurii arestării preventive sunt etape procesuale reglementate în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului şi prevenirea săvârşii unor alte infracţiuni, iar aceste acte şi măsuri de urmărire penală nu pot în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

