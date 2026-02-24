Curier Județean

Adolescent de 19 ani, din Meteș, REȚINUT de polițiști: A fost prins la volan deși avea dreptul de a conduce suspendat. Tânărul era și băut

Ioana Oprean

Publicat

acum 55 de minute

în

De

Un adolescent de 19 ani, din Meteș, a fost reținut de polițiști după ce a fost prins la volan având dreptul de a conduce suspendat. Tânărul era și băut.

La data de 23 februarie 2026, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr de 19 ani, din localitatea Meteș, cercetat pentru săvârșirea unor infracțiuni rutiere.

Din verificările efectuate de către polițiști a reieșit că tânărul are suspendat dreptul de a conduce autovehicule.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea sub influența alcoolului și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Informații de background

La data de 23 februarie 2026, în jurul orei 03.50, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au oprit, pentru control, pe raza localității Tăuți, un autoturism condus de un tânăr de 19 ani, din localitatea Meteș.

În urma testării tânărului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,54 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

