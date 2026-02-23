Tânăr de 19 ani din Meteș cu „alcool la bord” în toiul nopții, pe o stradă din Tăuți: Ce alcoolemie avea

Un tânăr de 19 ani din Meteș a fost suprins conducând sub influența alcoolului în toiul noții pe o stradă din Tăuți.

Potrivit IPJ Alba, la data de 23 februarie 2026, în jurul orei 03.50, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au oprit, pentru control, pe raza localității Tăuți, un autoturism condus de un tânăr de 19 ani, din localitatea Meteș.

În urma testării tânărului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,54 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

sursa: IPJ Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

