Adolescent de 17 ani, din Daia Română, cercetat de polițiști: A condus un tractor fără a avea permis de conducere și cu remorca neînmatriculată
Un adolescent de 17 ani, din Daia Română, este cercetat de polițiști după ce a condus un tractor fără a avea permis de conducere și cu remorca neînmatriculată.
Potrivit IPJ Alba, la data de 15 aprilie 2026, în jurul orei 15.30, polițiștii Secției 7 de Poliție Rurală Sebeș au oprit, pentru control, pe strada La Cumpănă din localitatea Daia Română, un tractor condus de un tânăr, în vârstă de 17 de ani, din localitatea Daia Română.
Din verificări a reieșit că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar remorca tractată nu este înmatriculată.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și punerea în circulație sau conducerea unui vechiul neînmatriculat.
