Actualitate

24 iulie 2026 | Cod Galben de vijelii în Alba și alte județe: Ploi, vânt puternic și chiar grindină de dimensiuni medii

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 secunde

în

De

Cod Galben de vijelii în Alba și alte județe: Ploi, vânt puternic și chiar grindină de dimensiuni medii

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat, vineri, 24 iulie 2026, atenționarea meteo Cod Galben de vreme severă care vizează și județul Alba.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 24 iulie, ora 12 – 24 iulie, ora 21

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii

Zone afectate: cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, nord-vestul și sud-vestul Moldovei și sud-vestul Transilvaniei

În intervalul menționat, în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, în nord-vestul și sud-vestul Moldovei și în sud-vestul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h).

Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

Notă: Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Adaugă-ne ca sursă preferată
Google News Logo
Urmărește-ne pe Google News

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Sprijin financiar pentru persoanele cu dizabilități care părăsesc centrele rezidențiale: Până la două salarii minime pentru tranziția către o viață independentă

Ioana Oprean

Publicat

acum 42 de minute

în

24 iulie 2026

De

Sprijin financiar pentru persoanele cu dizabilități care părăsesc centrele rezidențiale: Până la două salarii minime pentru tranziția către o viață independentă Guvernul a aprobat, joi, 23 iulie 2026 procedura prin care persoanele adulte cu handicap grav, accentuat sau mediu, care părăsesc centrele rezidențiale publice în cadrul procesului de dezinstituționalizare, vor beneficia de sprijin financiar pentru […]

Citește mai mult

Actualitate

Admitere liceu 2026 | Când are loc a doua etapă a admiterii în învățământul liceal și cine se poate înscriere. Calendarul complet

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

24 iulie 2026

De

Admitere liceu 2026 | Când are loc a doua etapă a admiterii în învățământul liceal și cine se poate înscriere. Calendarul complet A doua etapă a admiterii la liceu 2026 începe pe 31 iulie, odată cu publicarea locurilor rămase disponibile după prima repartizare computerizată. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, cererile de înscriere […]

Citește mai mult

Actualitate

Cum va fi vremea în România până în 24 august 2026: Mai cald decât în mod obișnuit și deficit de ploi. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

24 iulie 2026

De

Cum va fi vremea în România până în 24 august 2026: Mai cald decât mediile în mod obișnuit și deficit de ploi. Prognoza meteo pe 4 săptămâni Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat, vineri, 24 iulie 2026 o prognoză pentru următoarele 4 săptămâni.  Din punct de vedere meteorologic, perioada 27 iulie – 24 august […]

Citește mai mult