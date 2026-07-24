24 iulie 2026 | Cod Galben de vijelii în Alba și alte județe: Ploi, vânt puternic și chiar grindină de dimensiuni medii
Cod Galben de vijelii în Alba și alte județe: Ploi, vânt puternic și chiar grindină de dimensiuni medii
Administrația Națională de Meteorologie a actualizat, vineri, 24 iulie 2026, atenționarea meteo Cod Galben de vreme severă care vizează și județul Alba.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 24 iulie, ora 12 – 24 iulie, ora 21
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii
Zone afectate: cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, nord-vestul și sud-vestul Moldovei și sud-vestul Transilvaniei
În intervalul menționat, în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, în nord-vestul și sud-vestul Moldovei și în sud-vestul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h).
Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.
Notă: Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Sprijin financiar pentru persoanele cu dizabilități care părăsesc centrele rezidențiale: Până la două salarii minime pentru tranziția către o viață independentă
Sprijin financiar pentru persoanele cu dizabilități care părăsesc centrele rezidențiale: Până la două salarii minime pentru tranziția către o viață independentă Guvernul a aprobat, joi, 23 iulie 2026 procedura prin care persoanele adulte cu handicap grav, accentuat sau mediu, care părăsesc centrele rezidențiale publice în cadrul procesului de dezinstituționalizare, vor beneficia de sprijin financiar pentru […]
Admitere liceu 2026 | Când are loc a doua etapă a admiterii în învățământul liceal și cine se poate înscriere. Calendarul complet
Admitere liceu 2026 | Când are loc a doua etapă a admiterii în învățământul liceal și cine se poate înscriere. Calendarul complet A doua etapă a admiterii la liceu 2026 începe pe 31 iulie, odată cu publicarea locurilor rămase disponibile după prima repartizare computerizată. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, cererile de înscriere […]
Cum va fi vremea în România până în 24 august 2026: Mai cald decât în mod obișnuit și deficit de ploi. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Cum va fi vremea în România până în 24 august 2026: Mai cald decât mediile în mod obișnuit și deficit de ploi. Prognoza meteo pe 4 săptămâni Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat, vineri, 24 iulie 2026 o prognoză pentru următoarele 4 săptămâni. Din punct de vedere meteorologic, perioada 27 iulie – 24 august […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
24 iulie 2026 | Cod Galben de vijelii în Alba și alte județe: Ploi, vânt puternic și chiar grindină de dimensiuni medii
Cod Galben de vijelii în Alba și alte județe: Ploi, vânt puternic și chiar grindină de dimensiuni medii Administrația Națională...
Sprijin financiar pentru persoanele cu dizabilități care părăsesc centrele rezidențiale: Până la două salarii minime pentru tranziția către o viață independentă
Sprijin financiar pentru persoanele cu dizabilități care părăsesc centrele rezidențiale: Până la două salarii minime pentru tranziția către o viață...
Știrea Zilei
Accident grav în Aiud: Un adolescent în stare de inconștiență și altul rănit după ce au căzut cu o trotinetă electrică
Accident grav în Aiud: Un adolescent în stare de inconștiență și altul rănit după ce au căzut cu o trotinetă...
O nouă schimbare în Primăria Alba Iulia: Directorul executiv interimar al Direcției Cheltuieli pleacă din funcție. Cine îi va lua locul
O nouă schimbare în Primăria Alba Iulia: Directorul executiv interimar al Direcției Cheltuieli pleacă din funcție. Cine îi va lua...
Curier Județean
FOTO | Adela Mărculescu, actriță din Aiud, a murit la vârsta de 88 de ani: ,,Va rămâne mereu în memoria celor care au admirat-o”
Adela Mărculescu, actriță din Aiud, a murit la vârsta de 88 de ani: ,,Va rămâne mereu în memoria celor care...
VIDEO | Accident rutier în Alba Iulia: O motocicletă și o mașină s-au tamponat în sensul giratoriu de pe Calea Moților
Accident rutier în Alba Iulia: O motocicletă și o mașină s-au tamponat în sensul giratoriu de pe Calea Moților Un...
Politică Administrație
Video | Lucrare complexă de schimbare a canalizării pluviale cu descărcare în râu într-un oraș din Alba: „Când ploua tare, apa intra în curțile oamenilor”
Lucrare complexă de schimbare a canalizării pluviale cu descărcare în râu într-un oraș din Alba: „Când ploua tare, apa intra...
Fostul premier desemnat Adrian Veștea se alătură Platformei Liberal-Conservatoare: „Nu este împotriva PNL, ci pentru întărirea lui”
Fostul premier desemnat Adrian Veștea se alătură Platformei Liberal-Conservatoare: „Nu este împotriva PNL, ci pentru întărirea lui” Fostul premier desemnat...
Opinii Comentarii
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie Unul dintre cei...
Mesaje de SFANTUL Ilie 2026. Urări, SMS-uri şi felicitări pe care le poţi transmite celor îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfântul Ilie 2026 • Urări de Sfântul Ilie. SMS-uri şi felicitări de „la mulţi ani” pe care le...