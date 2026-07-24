24 iulie 2026 | Cod Galben de vijelii în Alba și alte județe: Ploi, vânt puternic și chiar grindină de dimensiuni medii

Cod Galben de vijelii în Alba și alte județe: Ploi, vânt puternic și chiar grindină de dimensiuni medii

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat, vineri, 24 iulie 2026, atenționarea meteo Cod Galben de vreme severă care vizează și județul Alba.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 24 iulie, ora 12 – 24 iulie, ora 21

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii

Zone afectate: cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, nord-vestul și sud-vestul Moldovei și sud-vestul Transilvaniei

În intervalul menționat, în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, în nord-vestul și sud-vestul Moldovei și în sud-vestul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h).

Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

Notă: Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)