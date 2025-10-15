ADMITERE la școlile de poliție, sesiunea octombrie-decembrie 2025: CALENDAR și documente necesare pentru candidații din Alba

ADMITERE la școlile de poliție 2025: CALENDAR și documente necesare pentru candidații din Alba

În perioada octombrie – decembrie 2025, se organizează o nouă sesiune de admitere în cele două unități de învățământ postliceal: Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” – Câmpina și Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” – Cluj-Napoca, pentru formarea agenților de poliție.

Pentru candidații din județul Alba, cererile-tip de înscriere, precum și, după caz, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmit, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail [email protected], până la data de 17 octombrie 2025. Candidații se pot înscrie la o singură școală postliceală.

În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidații vor depune documentele solicitate până la data de 3 noiembrie 2025.

Detalii pot fi obținute prin consultarea anunțului postat pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Alba, la secțiunea Carieră/Admitere în școlile de poliție sau accesând direct linkul: https://ab.politiaromana.ro/ro/cariera/admitere-in-scolile-de-politie.

Sesiunea de admitere cuprinde mai multe etape. După încheierea perioadei de recrutare, sunt planificate evaluarea psihologică a candidaților, proba de evaluare a performanței fizice, susținerea probei de evaluare a cunoștințelor, iar, la final, examinarea medicală a candidaților rămași în concurs după parcurgerea etapelor amintite.

Pentru candidații din județul Alba, proba de evaluare a performanței fizice va fi susținută în perioada 07 – 12 noiembrie 2025, indiferent de unitatea de învățământ pentru care candidatul a optat, la Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca.

Proba de evaluare a cunoștințelor va fi susținută de către candidații care au promovat proba de evaluare a performanței fizice, la unitățile de învățământ pentru care au optat.

Candidații care au promovat proba de evaluare a performanței fizice vor susține proba de evaluare a cunoștințelor la data de 15 noiembrie 2025.

Proba de evaluare a cunoștințelor constă într-un test grilă cu întrebări din disciplinele: limba română, limbă străină, legislație specifică Ministerului Afacerilor Interne, precum și a instituțiilor politice ale statului, educație civică și cetățenească, exerciții de evaluare a capacității de analiză și sinteză și exerciții privind deprinderea raționamentului logic.

La limba străină, candidatul optează, prin cererea-tip de înscriere la concursul de admitere, pentru una din următoarele discipline: limba engleză sau limba franceză.

Examinarea medicală se realizează în ordinea descrescătoare a notelor finale, în perioada 24 noiembrie – 19 decembrie 2025.

Rezultatele finale ale admiterii se afișează la sediul unităților de învățământ și se postează pe site-ul oficial al acestora, până la data de 24 decembrie 2025.

Detalii cu privire la această sesiune de admitere se regăsesc pe site-ul MAI: https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-profesionala/,

precum și pe site-urile fiecărei instituții de învățământ:

Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina – http://www.scoalapolitie.ro/.

Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca– http://www.scoalapolcj.ro/.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI