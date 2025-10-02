Program voluntar de PREGĂTIRE MILITARĂ pentru tinerii din România: Ce sumă vor primi la sfârșitul celor 4 luni

Program voluntar de PREGĂTIRE MILITARĂ pentru tinerii din România

Românii, atât bărbați cât și femei, cu vârste între 18 și 35 de ani, vor putea solicita Ministerului Apărării participarea voluntară la un program de pregătire militară de bază.

Această măsură este prevăzută într-un proiect de lege aprobat în ședința de joi, 2 octombrie 2025, a Guvernului.

Proiectul de lege merge acum la aprobare în Parlament.

Potrivit prevederilor proiectului de lege, înscrierea în program se realizează pe baza unui angajament pe propria răspundere, prin care candidatul, declarat apt în urma procesului de selecție, își asumă participarea la programul de pregătire militară.

Beneficii pentru voluntari

Pe durata programului, soldații și gradații voluntari în termen beneficiază gratuit de cazare, echipament, hrană, asistență medicală, medicamente, precum și de o indemnizație lunară, similare celor acordate militarilor în termen. Totodată, aceștia se supun legislației și regulamentelor militare în vigoare.

După finalizarea programului de pregătire militară de bază, participanții primesc o indemnizație echivalentă cu trei câștiguri salariale medii brute utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat din anul respectiv.

Ulterior, centrele militare îi înscriu în evidență și îi includ în rezerva operațională. Numărul de locuri disponibile pentru pregătirea militară, în calitate de soldat sau gradat voluntar în termen, se stabilește anual prin ordin al ministrului apărării naționale, în funcție de fondurile aprobate.

Proiectul de lege aduce modificări și completări la Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare.

Programul se adresează femeilor și bărbaților cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani și presupune patru luni de pregătire militară într-o unitate a armatei. Pe parcurs, recruții beneficiază de cazare, hrană, echipamente și o soldă lunară cuprinsă între 4.000 și 5.000 de lei.

La final, statul oferă un bonus de 27.000 de lei, echivalentul a trei salarii medii brute. În total, un participant care finalizează stagiul voluntar poate pleca acasă cu aproximativ 6.000 de euro.

,,Am modificat legea pentru Apărare și am adoptat proiectul pentru pregătirea populației pentru apărare.

Vom cere procedură de urgență în parlament, am speranța că până la sfârșitul anului vor fiu aprobate.

Pregătirea populației pentru apărare pleacă de la ideea că rezerva este îmbătrânită. Vorbim de peste 300.00 de soldați și gradați care trec în rezervă în urtmătorii ani.

Legea instituie o nouăp formă de a veni ca voluntar în armată pentru patru luni. Se vor familiariza cu armata și vor rămâne în rezerva Armatei. Anual vor fi dicerse pregătiri. Deci patru luni tinerii pot veni în armată voluntar. Repet, voluntar.

Proiectul Legii Apărării Naționale e o necesitate a Aramtei Române pntru că legea este din 1994. De atunci am devenit membri NATO, UE.

S-a muncit foarte mult, au fost foarte multe dezbateri. Legea definește modul și rolul apărării naționale, statuează principiul conducerii unice în starea de alertă și starea de asediu”, a comunicat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

