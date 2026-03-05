Admitere la liceu 2026 pentru elevii olimpici, fără susținerea Evaluării Naționale: Proiect în consultare publică

Elevii olimpici de clasa a VIII-a se pot înscrie la liceu fără să mai susțină Evaluarea Națională, potrivit proiectului de metodologie de înscriere în clasa a IX-a în anul școlar 2026-2027 pentru elevii olimpici, pus în consultare publică.

Conform proiectului pus în consultare publică, sunt „eligibili” absolvenții de clasa a VIII-a care au obținut pe parcursul gimnaziului premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației și Cercetării, respectiv premiile I, II sau III, respectiv medalia de aur, argint sau bronz la competițiile internaționale recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării.

„Absolvenții care se încadrează în categoriile menționate anterior pot participa la procesul de înscriere în clasa a IX-a într-un singur județ.

Înscrierea absolvenților menționați se realizează pe baza listei privind corespondența specificului olimpiadei naționale/competiției internaționale cu filiera/profilul/ specializarea/domeniul de pregătire profesională la care se face înscrierea, disponibilă spre consultare”, a precizat Ministerul Educației.

Forma finală va fi aprobată în urma analizei feedbackului primit pe adresa de e-mail dedicată consultării publice pentru acest proiect și după ședința Comisiei de Dialog Social (CDS) de la nivelul Ministerului Educației și Cercetării.

