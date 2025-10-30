Administratorul unei firme din Cluj Napoca, achitat după șase ani de procese: A fost acuzat că s-a folosit de acte false pentru a obține lucrările de construcție a două micro-hidrocentrale la Cugir

Administratorul unei firme din Cluj Napoca a fost achitat la instanțele din Alba după șase ani de procese.

Tudor Simion F. a fost acuzat că s-a folosit de acte false pentru a obține lucrările de construcție a două micro-hidrocentrale la Cugir.

Toate acuzațiile aduse lui au fost respinse. Magistrații din Alba au stabilit că fapta nu a existat. De asemenea, sechestrul a fost anulat.

Inițial administratorul societății din Cluj-Napoca a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare și a fost obligat să restituie peste 8 milioane de lei ca urmare a unei decizii a Tribunalului Alba pronunțată într-un dosar instrumentat de DNA.

Firma sa a participat la o licitaţie organizată de o altă firmă privată care a obţinut o finanţare din fonduri europene pentru construirea a două micro-hidrocentrale pe Râul Mic, în zona administrativă a oraşului Cugir.

O primă decizie de achitare a fost pronunțată de Tribunalul Alba în 26 mai 2022. Ulterior, în 21 decembrie 2022, Curtea de Apel Alba Iulia a respins ca nefondat apelul formulat de Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba Iulia împotriva sentinței penale a Tribunalului Alba.

Prin sentința Tribunalului Alba din 26 mai 2025, administratorul firmei din Cluj-Napoca a fost achitat de sub învinuirea săvârşirii infracţiunilor de:

-instigare la săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură comisă în formă continuată și în forma participației improprii, faptă prevăzută de art. 47 Cod penal rap. la art.322 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (2 acte materiale) și art. 52 al.3 Cod penal;

-fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prevăzută de art.322 alin.1 Cod penal.

În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală cu aplicarea art. 16 alin. 1 lit. b teza 2 a Cod procedură penal, administratorul firmei din Cluj-Napoca a fost achitat, de asemenea, de sub învinuirea săvârşirii infracţiunii de folosire de documente false care a avut ca urmare obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în forma participaţiei improprii, faptă prevăzută art.52 alin.3 Cod penal rap. la art. 181 alin.1,3 din Legea nr.78/2000.

În baza art. 397 alin.1 cu referire la art. 25 alin.1 Cod procedură penală a fost respinsă acţiunea civilă exercitată de partea civilă Ministerul Energiei – Organism Intermediar pentru Energie.

În baza art.397 alin 4 Cod procedură penală a fost ridicată măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa din 6.02.2017 dată în dosar nr. 192/P/2014 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie–Serviciul Teritorial Alba Iulia și care a fost ulterior menţinută pe parcursul cercetării judecătorești.

Proiectul de la Cugir a fost finalizat în 2013, cele două micro-hidrocentrale intrând, ulterior, în funcţiune.

