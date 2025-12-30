Administrator de firmă, condamnat cu suspendare pentru instigare la fals în înscrisuri oficiale. Bărbatul a folosit un document cu date false într-o licitație la Primăria Vințu de Jos

Patronul unui societăți comerciale din localitatea Săliștea Deal a fost condamnat la închisoare cu suspendare după ce a prezentat un document fals în cadrul unei proceduri de achiziție ce a fost organizată de Primăria Vințu de Jos.

În actul de sesizare s-a reţinut, în esență că, administratorul i-a solicitat unei angajate a Primăriei Vințu de Jos, aflată în exercitarea atribuțiilor de serviciu, să redacteze un înscris similar cu înscrisul înregistrat la instituție, reprezentând oferta depusă de o societatea comercială, în baza căreia a câștigat licitația privind derularea unor lucrări de deszăpezire.

În documentul respectiv a fost introdus un alineat nou având următorul conținut: „la utilaj se va folosi lama primăriei deoarece conține cauciuc în partea de jos, pentru a nu deteriora drumul sau capacele de canal”. Ulterior, administratorul l-a depus la dosarul de achiziții al Primăriei Vințu de Jos înlocuind înscrisul original, „scopul urmărit fiind acela de a conferi caracter legal faptei de folosire, anterior falsificării înscrisului, a unei lame prevăzute cu cauciuc aparținând primăriei, atașate pe utilajul cu care s-a efectuat deszăpezirea”.

Administrația locală avea nevoie de astfel de servicii pentru că utilajul propriu era defect. Prin urmare, a fost încheiat un contract de prestări servicii cu societatea din Săliștea Deal, care a avut oferta cea mai avantajoasă, pentru realizarea activităților de deszăpezire pe teritoriul comunei.

Ulterior, s-a constatat că utilajul nu avea lamă de cauciuc, iar pentru derularea activității a fost împrumutată cea deținută de primărie, aflată în dotarea utilajului defect. Primarul a cerut unei angajate întocmirea unui act adițional în acest sens, deoarece într-o ședință de consiliu local a fost ridicată problema folosirii lamei primăriei de către societatea cu pricina.

„Aspecte similare a relevat și martora (…), care a arătat că după ce a fost efectuată prima deszăpezire, s-a constatat că lama utilajului nu este dotată cu cauciuc, fiindu-le oferită cea a primăriei. Reprezentantul firmei a afirmat că acel contract a fost încheiat provizoriu, iar lama de cauciuc din dotarea primăriei a fost utilizată un timp foarte scurt, mai puțin de o lună, întrucât nu a nins, iar ulterior primăria și-a reparat buldo-excavatorul, terminând contractul”, se precizează în dosar.

Inculpatul (Nicolae M.) a recunoscut în parte starea de fapt reținută, afirmând însă că el nu a acționat din proprie voință, ci direcționat de angajata administrației locale, afirmații care au fost înlăturate de magistrat ca nesincere.

„În circumstanțele date, completarea înscrisului prin inserarea ultimului alineat și înlocuirea ofertei inițiale este indus să producă consecințe juridice în sensul acordării unei aparențe de legalitate eventualei utilizări a lamei de cauciuc, fără a interesa pentru existența infracțiunii dacă această eventualitate s-a materializat sau nu. În lumina celor ce preced, instanţa constată, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat cu vinovăţie”, se precizează în hotărârea Judecătoriei Alba Iulia, din 17 decembrie 2025.

Nicolae M. a fost condamnat la la pedeapsa închisorii de 1 an de înschisoare, cu suspendare pe un termene de 2 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la fals material în înscrisuri oficiale, La această pedeapsă a fost adăugată amenda penală în valoare de 9.000 de lei, la care a fost condamnat, în 2024, într-un alt dosar, care a fost achitată. Acesta mai trebuie să presteze muncă voluntară pe o perioadă de 60 de zile. Hotărârea poat fi contestată la Curtea de Apel.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI