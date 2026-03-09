Actualitate

Adio pliculețe de zahăr, ketchup, maioneză sau sticluțe de șampon: Noul regulament UE scoate în afara legii o mulțime de produse

Uniunea Europeană a adoptat o decizie importantă pentru protecția mediului. Începând cu anul 2030, restaurantele din statele membre nu vor mai putea oferi ambalaje de plastic pentru porții individuale, cum ar fi pliculețele de zahăr, ketchup, maioneză sau sos de soia, dar și sticluțele de șampon.

Singurele excepții

Măsura face parte dintr-un efort mai amplu de reducere a deșeurilor din plastic, care continuă după interdicțiile anterioare privind tacâmurile, farfuriile și paiele din plastic.

Excepții vor fi permise pentru produsele take-away sau drive-in și pentru porțiile de salate din supermarketuri. De asemenea, vor fi excepții și în cazul spitalelot și căminelor de bătrâni, unde utilizarea ambalajelor individuale este justificată din motive de igienă.

Decizia UE vine ca răspuns la cantitatea mare de deșeuri generate de ambalajele de unică folosință, care sunt dificil de reciclat și dăunătoare mediului. Uniunea Europeană a mai încercat reducerea plasticului prin Directiva SUP din 2019, care a interzis o serie de obiecte precum tacâmurile sau recipientele din polistiren, dar implementarea a fost neuniformă în diferite state membre.

Recent, Parlamentul European a adoptat Regulamentul privind ambalajele care urmărește reducerea utilizării excesive de plastic în comerț și în industria hotelieră.

Ce produse dispar

Prin urmare, vom vedea cum dispar flacoanele mici de șampon sau gel de duș din hoteluri și pliculețele de sos sau zahăr din restaurante. Totodată, Comisia Europeană a introdus în 2023 măsuri pentru restricționarea microplasticului, interzicând utilizarea lui în produse cosmetice sau granule de cauciuc de pe terenurile artificiale.

