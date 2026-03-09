Adio pliculețe de zahăr, ketchup, maioneză sau sticluțe de șampon: Noul regulament UE scoate în afara legii o mulțime de produse
Adio pliculețe de zahăr, ketchup, maioneză sau sticluțe de șampon: Noul regulament UE scoate în afara legii o mulțime de produse
Uniunea Europeană a adoptat o decizie importantă pentru protecția mediului. Începând cu anul 2030, restaurantele din statele membre nu vor mai putea oferi ambalaje de plastic pentru porții individuale, cum ar fi pliculețele de zahăr, ketchup, maioneză sau sos de soia, dar și sticluțele de șampon.
Singurele excepții
Măsura face parte dintr-un efort mai amplu de reducere a deșeurilor din plastic, care continuă după interdicțiile anterioare privind tacâmurile, farfuriile și paiele din plastic.
Excepții vor fi permise pentru produsele take-away sau drive-in și pentru porțiile de salate din supermarketuri. De asemenea, vor fi excepții și în cazul spitalelot și căminelor de bătrâni, unde utilizarea ambalajelor individuale este justificată din motive de igienă.
Decizia UE vine ca răspuns la cantitatea mare de deșeuri generate de ambalajele de unică folosință, care sunt dificil de reciclat și dăunătoare mediului. Uniunea Europeană a mai încercat reducerea plasticului prin Directiva SUP din 2019, care a interzis o serie de obiecte precum tacâmurile sau recipientele din polistiren, dar implementarea a fost neuniformă în diferite state membre.
Recent, Parlamentul European a adoptat Regulamentul privind ambalajele care urmărește reducerea utilizării excesive de plastic în comerț și în industria hotelieră.
Ce produse dispar
Prin urmare, vom vedea cum dispar flacoanele mici de șampon sau gel de duș din hoteluri și pliculețele de sos sau zahăr din restaurante. Totodată, Comisia Europeană a introdus în 2023 măsuri pentru restricționarea microplasticului, interzicând utilizarea lui în produse cosmetice sau granule de cauciuc de pe terenurile artificiale.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Ministrul Energiei, măsuri pentru ca preţul carburanţilor să nu ajungă la 10 lei/ litrul: 5 scenarii luate în calcul
Ministrul Energiei, măsuri pentru ca preţul carburanţilor să nu ajungă la 10 lei/ litrul: 5 scenarii luate în calcul Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat că statul are cinci scenarii pe masă pentru a nu se ajunge la 10 lei pentru un litru de carburant, după ce s-a înregistrat cea mai mare creştere săptămânală a […]
14 martie 2026 | Studenții ies în stradă, în semn de protest față de măsurile de austeritate din educație: „Cu 3 miliarde de lei mai puțin decât în anul precedent”
14 martie 2026 | Studenții ies în stradă, în semn de protest față de măsurile de austeritate din educație: „Cu 3 miliarde de lei mai puțin decât în anul precedent” Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) anunță organizarea unui protest pentru educație în 14 martie, de la ora 19:00, în Piața Victoriei din […]
Asociația Energia Inteligentă: „Într-un scenariu pesimist, după 3 luni de război în Orientul Mijlociu, prețul motorinei poate ajunge în România la 16,8 lei”
Asociația Energia Inteligentă: „Într-un scenariu pesimist, după 3 luni de război în Orientul Mijlociu, prețul motorinei poate ajunge în România la 16,8 lei” În cazul unui scenariu pesimist, prețul motorinei în România poate ajunge până la 16,8 lei pe litru, a afirmat, într-o analiză, președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță. „Stocurile comerciale de țiței și […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Adio pliculețe de zahăr, ketchup, maioneză sau sticluțe de șampon: Noul regulament UE scoate în afara legii o mulțime de produse
Adio pliculețe de zahăr, ketchup, maioneză sau sticluțe de șampon: Noul regulament UE scoate în afara legii o mulțime de...
Ministrul Energiei, măsuri pentru ca preţul carburanţilor să nu ajungă la 10 lei/ litrul: 5 scenarii luate în calcul
Ministrul Energiei, măsuri pentru ca preţul carburanţilor să nu ajungă la 10 lei/ litrul: 5 scenarii luate în calcul Ministrul...
Știrea Zilei
UPDATE FOTO | Alertă în Alba: Doi băieți de 11 și 12 ani, din Bucerdea Grânoasă, căutați de polițiști după ce au dispărut
Alertă în Alba: Doi băieți de 11 și 12 ani, din Bucerdea Grânoasă, căutați de polițiști după ce au dispărut...
FOTO | Tentativă de SINUCIDERE, împiedicată la Alba Iulia: Doi polițiști au ajutat un bărbat care intenționa să își ia viața
Tentativă de SINUCIDERE, împiedicată la Alba Iulia: Doi polițiști au ajutat un bărbat care intenționa să își ia viața O tentativă...
Curier Județean
ASTĂZI | Elevii de la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, care au excelat la olimpiadele de specialitate, vor susține un concert extraordinar la Palatul Principilor Transilvaniei. Acces gratuit
Elevii de la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, care au excelat la olimpiadele de specialitate, vor susține un...
FOTO | Angela Ganninger, ambasadoarea Germaniei în România, în vizită de lucru în Alba. Temele discutate
FOTO | Angela Ganninger, ambasadoarea Germaniei în România, în vizită de lucru în Alba. Temele discutate Excelenţa sa, doamna Angela...
Politică Administrație
AUR scade sub pragul de 40%: Cum stau PSD și PNL. Sondaj INSCOP realizat în perioada 2-6 martie 2026
AUR scade sub pragul de 40%: Cum stau PSD și PNL. Sondaj INSCOP realizat în perioada 2-6 martie 2026 Conform...
VIDEO | Doar 36 de posturi la Prefectura Alba, după restructurări: Câți angajați trebuie să plece. Ce spune prefectul Nicolae Albu
Doar 36 de posturi la Prefectura Alba, după restructurări: Câți angajați trebuie să plece. Ce spune prefectul Nicolae Albu Nicolae...
Opinii Comentarii
9 martie 2025: Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Ce e bine și ce nu e bine să faci în această zi
9 martie 2025: Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Ce e bine și ce nu e bine să faci în...
FELICITARI de 8 MARTIE 2026. MESAJE și URARI de ZIUA FEMEII
FELICITARI de 8 MARTIE 2026. Mesaje de 8 MARTIE. TEXTE cu FELICITARI de ZIUA FEMEII și URARI de 8 MARTIE...