Adina Szitar, cadru didactic asociat la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, numită șefă a Inspecției în Construcții din România

Adina Szitar , cadru didactic asociat la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, a fost numită marți, 10 martie 2026, în funcția de inspector general al Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC), cu rang de secretar de stat, la propunerea USR.

Adina Szitar este arhitect și inginer civil, cu o experiență profesională de peste două decenii în domeniul construcțiilor, managementului de proiect și implementării investițiilor finanțate din fonduri europene. De-a lungul carierei sale, a activat atât în sectorul public, cât și în cel privat, acumulând expertiză în proiectare, urbanism, coordonarea investițiilor și controlul tehnic în construcții.

Prin această numire, Adina Szitar își propune să întărească rolul Inspectoratului de Stat în Construcții ca instituție care aplică legea în domeniul construcțiilor. România are nevoie de controale serioase, reguli respectate și mai multă transparență în modul în care sunt verificate lucrările. ISC trebuie să fie instituția care oprește abuzurile și care se asigură că dezvoltarea orașelor se face corect, în interesul comunităților.

Este în prezent cadru didactic asociat la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în cadrul Facultății de Informatică și Inginerie. A ocupat anterior funcția de director al Direcției Suport Programe la ADR Vest, unde a coordonat și verificat tehnic proiecte pregătite pentru finanțare din fonduri europene, și a fost coordonator tehnic investiții la Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia”. Experiența sa în administrația publică include și activitatea de inspector în construcții în cadrul Inspectoratului Județean în Construcții Timiș.

În sectorul privat, a activat ca antreprenor și manager în firme de arhitectură și consultanță în construcții. A coordonat sau a realizat peste 300 de proiecte de arhitectură și construcții, cu accent pe proiectare, managementul investițiilor și execuția lucrărilor.

Este absolventă a Universității Politehnica din Timișoara, unde a obținut diplomele de inginer în construcții civile și de arhitect, și urmează un master în cercetarea și conservarea patrimoniului istoric. Are un certificat european în project și building management obținut la Universitatea din Hanovra.

