Adina Szitar, cadru didactic asociat la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, numită șefă a Inspecției în Construcții din România
Adina Szitar, cadru didactic asociat la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, numită șefă a Inspecției în Construcții din România
Adina Szitar , cadru didactic asociat la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, a fost numită marți, 10 martie 2026, în funcția de inspector general al Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC), cu rang de secretar de stat, la propunerea USR.
Adina Szitar este arhitect și inginer civil, cu o experiență profesională de peste două decenii în domeniul construcțiilor, managementului de proiect și implementării investițiilor finanțate din fonduri europene. De-a lungul carierei sale, a activat atât în sectorul public, cât și în cel privat, acumulând expertiză în proiectare, urbanism, coordonarea investițiilor și controlul tehnic în construcții.
Prin această numire, Adina Szitar își propune să întărească rolul Inspectoratului de Stat în Construcții ca instituție care aplică legea în domeniul construcțiilor. România are nevoie de controale serioase, reguli respectate și mai multă transparență în modul în care sunt verificate lucrările. ISC trebuie să fie instituția care oprește abuzurile și care se asigură că dezvoltarea orașelor se face corect, în interesul comunităților.
Este în prezent cadru didactic asociat la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în cadrul Facultății de Informatică și Inginerie. A ocupat anterior funcția de director al Direcției Suport Programe la ADR Vest, unde a coordonat și verificat tehnic proiecte pregătite pentru finanțare din fonduri europene, și a fost coordonator tehnic investiții la Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia”. Experiența sa în administrația publică include și activitatea de inspector în construcții în cadrul Inspectoratului Județean în Construcții Timiș.
În sectorul privat, a activat ca antreprenor și manager în firme de arhitectură și consultanță în construcții. A coordonat sau a realizat peste 300 de proiecte de arhitectură și construcții, cu accent pe proiectare, managementul investițiilor și execuția lucrărilor.
Este absolventă a Universității Politehnica din Timișoara, unde a obținut diplomele de inginer în construcții civile și de arhitect, și urmează un master în cercetarea și conservarea patrimoniului istoric. Are un certificat european în project și building management obținut la Universitatea din Hanovra.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Adolescent de 17 ani, din Fărău, bătut, băgat în portbagajul unei mașini și lăsat pe un teren din localitate. Doi bărbați din Alba Iulia și Teiuș, REȚINUȚI de polițiști
Adolescent de 17 ani, din Fărău, bătut, băgat în portbagajul unei mașini și lăsat pe un teren din localitate. Doi bărbați din Alba Iulia și Teiuș, REȚINUȚI de polițiști Un adolescent de 17 ani, din Fărău, a fost bătut, băgat în portbagajul unei mașini și lăsat pe un teren din localitate. Doi bărbați din Alba […]
Prebet Aiud, producătorul de prefabricate din beton din Alba, cifră de afaceri de 69,6 milioane lei în 2025, în creştere cu aproximativ 21,5% faţă de anul anterior
Prebet Aiud, producătorul de prefabricate din beton din Alba, cifră de afaceri de 69,6 milioane lei în 2025, în creştere cu aproximativ 21,5% faţă de anul anterior Prebet Aiud (simbol bursier PREB), producătorul de prefabricate din beton armat şi precomprimat, a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 69,6 mil. lei (13,8 mil. […]
Noua autobază de 12 milioane de euro de la Alba Iulia: Propunerile preliminare pentru Planul Urbanistic Zonal, puse în consultare publică
Noua autobază de 12 milioane de euro de la Alba Iulia: Propunerile preliminare pentru Planul Urbanistic Zonal, puse în consultare publică Primăria Alba Iulia a pus în consultare publică, luni, 9 martie 2026 propunerile preliminare pentru Planul Urbanistic Zonal în vederea edificării noii autobaze pentru autobuze și microbuze electrice. Proiectul este în valoare de aproximativ […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Producția de carne din România: Creșteri la porcine și păsări, scăderi la bovine, ovine și caprine, în ianuarie 2026
Producția de carne din România: Creșteri la porcine și păsări, scăderi la bovine, ovine și caprine, în ianuarie 2026 Producția...
CONTROALE la serviciile sociale rezidențiale pentru persoanele cu dizabilități din România: „Toleranță zero pentru nerespectarea standardelor”
CONTROALE la serviciile sociale rezidențiale pentru persoanele cu dizabilități din România Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole,...
Știrea Zilei
VIDEO | Adolescent de 17 ani, din Fărău, bătut, băgat în portbagajul unei mașini și lăsat pe un teren din localitate. Doi bărbați din Alba Iulia și Teiuș, REȚINUȚI de polițiști
Adolescent de 17 ani, din Fărău, bătut, băgat în portbagajul unei mașini și lăsat pe un teren din localitate. Doi...
Adina Szitar, cadru didactic asociat la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, numită șefă a Inspecției în Construcții din România
Adina Szitar, cadru didactic asociat la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, numită șefă a Inspecției în Construcții din...
Curier Județean
Traseu de pregătire sportivă pentru tinerii din Alba care vor să devină polițiști: Cum se pot înscrie
Traseu de pregătire sportivă pentru tinerii din Alba care vor să devină polițiști: Cum se pot înscrie Inspectoratul de Poliție...
FOTO | Premiul II și două mențiuni pentru elevii Școlii Gimnaziale „Nicodim Ganea” din Bistra, la Olimpiada de Limba Franceză: ,,Rezultate care fac cinste școlii noastre”
Premiul II și două mențiuni pentru elevii Școlii Gimnaziale „Nicodim Ganea” din Bistra, la Olimpiada de Limba Franceză: ,,Rezultate care...
Politică Administrație
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia va continua să fie finanțat cu fonduri europene. Victor Negrescu: Investițiile în sănătate trebuie să rămână o prioritate europeană
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia va continua să fie finanțat cu fonduri europene. Victor Negrescu: Investițiile în sănătate trebuie...
AUR scade sub pragul de 40%: Cum stau PSD și PNL. Sondaj INSCOP realizat în perioada 2-6 martie 2026
AUR scade sub pragul de 40%: Cum stau PSD și PNL. Sondaj INSCOP realizat în perioada 2-6 martie 2026 Conform...
Opinii Comentarii
10 martie 1930: S-a născut Octavian Șchiau, întemeietorul studiilor filologice la Universitatea din Alba Iulia
10 martie 1930: S-a născut Octavian Șchiau, întemeietorul studiilor filologice la Universitatea din Alba Iulia Octavian Șchiau (n. 10 martie...
9 martie 2025: Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Ce e bine și ce nu e bine să faci în această zi
9 martie 2025: Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Ce e bine și ce nu e bine să faci în...