Activitățile de jocuri de noroc urmează să fie interzise pe raza municipiului Alba Iulia: Proiect în consultare publică

Activitățile de jocuri de noroc urmează să fie interzise pe raza municipiului Alba Iulia, potrivit unui proiect de hotărâre de Consiliu Lucoal pus în consultare publică joi, 12 martie 2026.

Consultarea publică va dura până în 24 aprilie 2026.

Proiectul de hotărâre prevede următoarele:

Art.1 Se interzice organizarea și exploatarea activităţilor de jocuri de noroc pe raza municipiului Alba Iulia, așa cum sunt definite la art. 10 din OUG 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc cu excepția jocurilor loto tradiționale aparținând Companiei Naționale “Loteria Română” SA și a operatorilor economici care exploatează doar jocuri de pariuri sportive, autorizați conform legii.

Art.2 Operatorii economici care deţin autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc de la Comitetul de Supraveghere al Oficiului Naţional al Jocurilor de Noroc, valabilă la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își pot continua activitatea doar până la expirarea perioadei de valabilitate a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc.

Art.3 Compania Națională “Loteria Română” SA și operatorii economici care desfășoară activități de jocuri de noroc de tip pariuri sportive vor putea funcționa numai în baza autorizației de funcționare emise conform Regulamentului local de reglementare a activităților de tip loto tradițional și pariuri sportive de pe raza municipiului Alba Iulia.

Art.4 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, nu se emit autorizații de funcționare pentru activități de jocuri de noroc,așa cum sunt definite la art. 10 din OUG 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare; pe teritoriul municipiului Alba Iulia, cu excepția jocurilor loto tradiționale aparținând Companiei Naționale “Loteria Română” SA și a operatorilor economici care exploatează doar jocuri de pariuri sportive

Art.5 Se aprobă Regulamentul pentru emiterea autorizației de funcționare pentru desfășurarea jocurilor de noroc de tip loto tradițional și pariuri sportive pe raza Municipiului Alba Iulia conform anexei face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.6 Compartimentul monitorizare, transport, liberă inițiativă din cadrul Direcției cheltuieli din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

„Pe raza municipiului Alba Iulia funcționează numeroase societăți care au ca obiect de activitate oraganizarea și

exploatarea jocurilor de noroc, așa cum sunt ele definite la art. 10 din OUG 77/2009 privind organizarea și exploatarea

jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare

Conform clasificărilor elaborate de Organizația Mondială a Sănătății, dependența de jocuri de noroc este recunoscută ca tulburare de comportament.

Aceasta poate produce:

*pierderea controlului;

*deteriorarea relațiilor familiale;

*afectarea sănătății psihice;

*risc suicidar;

*impact socio-economic sever.

Legiuitorul, prin O.U.G. nr. 7/2026, a preluat această realitate științifică în fundamentarea normei legale. Concentrarea ridicată a operatorilor de jocuri de noroc în proximitatea zonelor rezidențiale și educaționale:

*normalizează comportamentul de tip gambling;

*reduce percepția riscului;

*crește probabilitatea inițierii timpurii;

*amplifică vulnerabilitatea financiară.

În contextul calificării legale a fenomenului drept risc social major, intervenția devine necesară și justificată. Municipiul Alba Iulia va avea un rol de control şi conformare, asigurându-se că nicio licenţă expirată sau autorizație de exploatare a jocurilor de noroc nu va fi reînnoită. Schimbările preconizate prin adoptarea acestui proiect de hotărâre vizează transformarea mediului urban și social, reducerea poluării vizuale cauzate de ecranele LED şi autocolantele agresive, redând oraşului un aspect mai curat şi civilizat.

Închiderea sălilor de jocuri de noroc va da posibilitatea deschiderii altor afaceri care vor oferi servicii de calitate (cafenele, saloane de înfrumusețare, cabinete medicale, centre educaţionale etc), crescând valoarea imobiliară a zonelor respective.

Interzicerea jocurilor de noroc va conduce la scăderea numărului de persoane cu comportament antisocial sau infracțional, la reducerea incidenţei dependenţei de jocuri şi a patologiilor asociate (depresie, anxietate, tendinţe suicidale), la diminuarea cazurilor de abandon familial, neglijare a minorilor şi violenţă domestică cauzate de pierderile financiare masive la „păcănele”. Fondurile care ieşeau din economia locală către marii operatori de jocuri vor rămâne în buzunarele cetăţenilor, fiind direcţionate spre consumul local sustenabil (comerţ, servicii, economisire).

Jocurile de noroc tind să afecteze disproporţionat persoanele cu venituri mici, eliminarea lor funcţionează ca o măsură de protecţie a celor mai vulnerabili cetăţeni.

Proiectul nu este împotriva unor afaceri ci pentru demnitatea cetăţenilor municipiului Alba Iulia, pe termen lung preconizând o reducere a costurilor sociale (cheltuieli cu asistenţa socială, programe de reabilitare, intervenţii ale poliţiei locale).

Măsura interdicției generale îndeplinește cumulativ condițiile testului de proporționalitate. Protejarea sănătății publice, a familiei, a copilului și a echilibrului social – obiective recunoscute de O.U.G. nr. 7/2026.

Măsurile parțiale (limitări orare, distanțe minime, restricții punctuale) nu elimină expunerea sistemică și efectele cumulative. Experiența practică demonstrează caracterul insuficient al acestora.

Ingerința în libertatea economică este justificată de:

*existența unui interes public major;

*caracterul adictiv al activității;

*impactul social sistemic;

*obligația de prevenție”, se arată în referatul de aprobare semnat de inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.

